Šumski požar, koji se brzo širi, izbio je u utorak u jednom predgrađu Los Anđelesa, gde su izgorele građevine i evakuisani građani.

Jedan od ključnih autoputeva je zatvoren, a pogođeno područje i veći deo Los Anđelesa prekriva gusti dim.

Oko 30.000 stanovnika je pod naređenjem da se evakuiše, a ugroženo je više od 13.000 građevinskih struktura.

People abandoned their cars so firefighters are moving them with this. #palisadesfire pic.twitter.com/mnXv0eCdMf — Kevin's BBQ Joints (@KevinsBBQJoints) 07. јануар 2025.

U ovo doba godina, u toj oblasti duva vetar poznat kao Santa Ana za koji meterolozi kažu da bi mogao da preraste u najgoru oluju poslednju deceniju.

U delovima Los Anđelesa i Venture se očekuju naleti vetra do 160 kilometara na sat, zbog čega se strahuje da će više ljudi morati da se evakuiše.

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) 08. јануар 2025.

Očekuje se da će najviše upozorenje na opasnost od požara ostati na snazi do četvrtka veče.

Dve osobe poginule Dve su osobe poginule, a više ih je povređeno u šumskim požarima u Kaliforniji, rekao je vatrogasni nbačelnik okruga Los Anđelesa Entoni Maron.

Izbio i peti požar

Peti šumski požar u južnoj Kaliforniji - požar Vudli - izbio je u okrugu Los Anđeles.

Požar je izbio u sredu oko 6.15 po lokalnom vremenu. Požar Vudli se nalazi između masivnog požara Palisades na jugu i požara Hurst na severu, koji je sada zahvatio najmanje 500 hektara, kažu zvaničnici.

Pre njega izbio je požar Tajler u okrugu Riversajd, saopštili su zvaničnici.

This is Malibu on the PCH. A hellscape. So many homes are on fire it’s unusual to see a home that is not. pic.twitter.com/zWwlnvq0lX — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) 08. јануар 2025.

Ne nazire se kraj! Požar je zahvatio 900 hektara i uopšte nije pod kontrolom, naveli su funkcioneri Los Anđelesa. Više od 700 vatrogasaca angažovano je na gašenju požara.

13:16 Strašan snimak širenja požara

Na društvenim mrežama pojavio se i ubrzani snimak na kom se vidi kako se požar proširio Palisadesom u Los Anđelesu.

12:34 "Ovo se retko viđa"

Kapetanka vatrogasne službe Los Anđelesa Šila Keliher rekla je da dugo nije videla toliko ekstremni požar.

The fire has "jumped the 101": Capt. Sheila Kelliher of the Los Angeles County Fire Department has new information on the fast-moving and dangerous Pacific Palisades wildfire. pic.twitter.com/JAPpoDi1Ke — Anderson Cooper 360° (@AC360) 08. јануар 2025.

- Iza svega stoje nepredvidivi vetrovi - rekla je Keliher za CNN, napominjući da je ovakvu vrstu požara videla samo nekoliko puta tokom 25 godina karijere.

11:42 Vile poznatih progutane u plamenu

Apokaliptični pakao zahvatio je otmenu četvrt u kojoj žive mnoge slavne osobe, uključujući Bena Afleka, Džen Aiko, Toma Henksa i Majlsa Telera.

11:34 Najgore tek sledi!

Čed Henson, stručnjak za požare, kaže da najgore tek sledi.

- Najekstremnije vremenske prilike očekuju se između 2.00 i 6.00 sati ujutro po pacifičkom vremenu. Još nismo ni blizu najgoreg. Noć će biti izuzetno teška.

11:19 "Ne postoji mogućnost stavljanja požara pod kontrolu"

Prema rečima vatrogasnih službi, večeras ne postoji mogućnost obuzdavanja požara u Los Anđelesu. Vatrogasci su trenutno usmereni na spašavanje ljudskih života.

Ranije je objavljeno da nije postignut napredak u gašenju požara u Pasifik Palisejdsu, jednom od tri požara koji gore u predgrađima Los Angelesa.

Dejvid Akuna, porparol vatrogasne službe, na upit CNN-a postoji li mogućnost stavljanja požara pod kontrolu s obzirom na jake vetrove, odgovorio je:

"Ne. Iskreno, ne postoji."

Dodao je da je glavni prioritet osigurati evakuaciju svih ljudi s ugroženih područja:

"Najvažnije je osigurati ljudske živote, pomažemo ljudima da pronađu sigurno sklonište i za svoje kućne ljubimce i stoku."

11:13

Buldožerom sklanjaju luksuzne automobile

People abandoned their cars so firefighters are moving them with this. #palisadesfire pic.twitter.com/mnXv0eCdMf — Kevin's BBQ Joints (@KevinsBBQJoints) 07. јануар 2025.

Deo stanovnika luksuznog naselja je odbio da napusti svoje domove, dok su drugi sve ostavili i otišli zbog čega su na ulicama ostali brojni luksuzni automobili koji blokiraju put vatrogascima do požara.

11:10

Živi zarobljeni u stravičnoj buktinji

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) 08. јануар 2025.

Kako se navodi na društvenim mrežama, dvojica muškaraca i pas bili su zarobljeni u kući dok napolju bukti požar. Nešto kasnije, muškarac po imenu Kevin Dalton, na Instagramu je objavio je da su obojica muškaraca uspešno evakuisana kao i njihov pas.

10:59

Ugrožena rezidencija Kamale Haris

Rezidencija potpredsednice Sjedinjenih Američkih Država Kamale Haris nalazi se u istočnom delu zone evakuacije zbog požara koji je izbio u Pacifik Palisadsu, predgrađu Los Anđelesa.

Autor: Dubravka Bošković/Jovana Nerić