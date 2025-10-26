Istražitelji sumnjaju da je pljačkašima Luvra pomogao radnik obezbeđenja: OVO su najnoviji detalji

Francuski istražitelji sumnjaju da su pljačkaši Luvra pre krađe dobili poverljive informacije o sistemu bezbednosti muzeja, javlja britanski Telegraf, pozivajući se na izvore bliske istrazi.

Prema rezultatima digitalnih forenzičkih analiza, dokazi ukazuju da je jedan od zaposlenih u službi obezbeđenja muzeja kontaktirao s osobama koje se smatraju izvršiocima krađe.

Smatra se da je banda unapred dobila poverljive podatke o sigurnosti muzeja.

"Postoje digitalni dokazi koji ukazuju na saradnju između jednog čuvara muzeja i lopova", rekao je izvor za britanski list.

Francuska policija je 25. oktobra uhapsila dvojicu muškaraca osumnjičenih za učešće u nedavnoj pljački.

Pljačka se dogodila 19. oktobra u pariskom Luvru, kada je ukradeno devet predmeta iz kolekcije kraljevske porodice.

Lopovi su ušli u zgradu sa strane koja gleda na reku Senu, gde su u toku građevinski radovi, koristeći teretni lift da bi direktno pristupili galeriji Apolon.

Prema vlastima, ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, naušnice i broševe koji su pripadali Napoleonovoj supruzi, carici Mari-Luiz, njegovoj snaji, kraljici Ortens od Holandije, kraljici Mari-Ameli, supruzi poslednjeg francuskog kralja Luja Filipa, koji je vladao od 1830. do 1848 i carici Eugeniji, supruzi Napoleona III, koji je vladao od 1852. do 1870.

Kruna carice Eugenije je takođe ukradena, ali je pronađena oštećena u blizini muzeja nakon što su je lopovi ispustili.

Vrednost ukradenih eksponata procenjuje se na 88 miliona evra.

Autor: Marija Radić