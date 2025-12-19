AKTUELNO

OGLASILA SE ISLAMSKA DRŽAVA: Pohvalili teroriste iz Sidneja, pa upozorili na NOVE NAPADE

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP ||

Islamska država je pohvalila oca i sina, teroriste, koji su na plaži Bondi u Sidneju ubili 16 ljudi i ranili 40 njih. ISIS je upozorio na nove napade.

Navid Akram (24) i njegov otac Sadžid (50) optuženi su da su pucali u grupu Jevrejakoji su slavili prvi dan Hanukena plaži Bondi u nedelju.

Navid je hospitalizovan i pod policijskim je nadzorom nakon što su ga policajci ranili. Probudio se iz kome u utorak i suočava se sa 59 optužbi. Njegov otac Sadžid, vlasnik oružja, ubijen je na licu mesta od strane policije.

Pohvale od strane Islamske države

Teroristička organizacija Islamska država pohvalila je oca i sina kao "lavove" i "izvor ponosa" u svom nedeljnom biltenu Al-Naba putem Telegrama.

Ipak, grupa nije preuzela odgovornost za napad u kojem je poginulo 16 osoba, uključujući desetogodišnju devojčicu Matildu, dok je više od 40 ranjeno.

Foto: Tanjug AP/Mark Baker

ISIS je navela da su napadači možda bili "inspirisani" njihovim učenjima i pohvalila ih je jer su "sledili preporuku da ciljaju tokom praznika i okupljanja", uz upozorenje da se mogu očekivati novi napadi.

Motivi napada povezani sa ekstremističkom ideologijom

Policija istražuje navodne veze Akrama sa islamskim ekstremizmom nakon što su u vozilu registrovanom na Navida pronađeni eksplozivi i zastave ISIS-a. Šef policije Mal Lenjon ranije je naveo da početna istraga sugeriše da je napad "inspirisan ISIS-om".

Navid i Sadžid navodno su snimili propagandni video u stilu ISIS-a u svom iznajmljenom smeštaju u Kampsiju pre smrtonosnog napada, izražavajući svoje ekstremističke stavove.

Putovali na Filipine

Otac i sin su otputovali na mesec dana u novembru na Filipine, s krajnjom destinacijom Davao na ostrvu Mindanao, koje je decenijama bilo uporište islamskih militantnih grupa, posebno od poraza ISIS-a u Siriji2019. godine.

Foto: Tanjug AP/Mark Baker

Hapšenja u Sidneju

Pohvale Islamske države usledile su istovremeno kada je grupa muškaraca privedena u četvrtak oko 17h u jugozapadnom Sidneju zbog sličnih ekstremističkih stavova kao i napadači.

Teško naoružani taktički timovi zaustavili su dva automobila i uhapsili osumnjičene u dramatičnoj antiterorističkoj akciji. Fotografije prikazuju policajce kako stoje poired grupe na raskrsnici Džordž i Kembel u predgrađu Sidneja - Liverpulu.

Entoni Albaneze, premijer Australije osudio napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 60. On je najavio borbu protiv terorizma. 

Zamenik komesara NSW policije Dejvid Hadson rekao je da su muškarci putovali iz Viktorije i da su poznati policiji.

Autor: S.M.

