Krdo slonova pokušavalo je da pređe prugu u Asamu, kada je naišo brzi putnički voz i usmrtio sedam jedinki

Sedam divljih azijskih slonova poginulo je u subotu, kada ih je udario brzi voz dok su pokušavali da pređu železničku prugu u Asamu, na severoistoku Indije.

Mašinovoz je ugledao krdo od oko 100 slonova. Aktivirao je kočnice za slučaj opasnosti, ali je ipak udario u neke životinje, rekao je portparol Indijskih železnica Kapindžal Kišor Šarma novinskoj agenciji Asošijejted pres.

Prvobitno je prijavljeno da je poginulo osam slonova, ali su zvaničnici kasnije utvrdili da je jedan živ, ali povređen, izvestila je indijska novinska agencija Pres Trast of Indija.

U vozu bilo 650 putnika

Pet vagona voza iskočilo je iz šina pri udaru, ali nijedan od 650 putnika u vozu nije povređen, rekao je Šarma.

„Otključali smo vagone koji nisu iskočili iz šina, a voz je nastavio putovanje za Nju Delhi. Oko 200 putnika koji su bili u pet iskočilo iz šina prebačeno je u Guvahati drugim vozom“, rekao je Šarma.

Železnički saobraćaj do gornjeg Asama i drugih delova severoistoka je pogođen, jer su delovi tela slona bili razbacani po šinama, javio je indijski novinski kanal NDTV pozivajući se na neimenovane izvore.

