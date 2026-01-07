NOVI IZVEŠTAJ O ŽRTVAMA: Najmanje 24 pripadnika bezbednosnih snaga Venecuele poginula u američkoj operaciji

Najmanje 24 pripadnika bezbednosnih snaga Venecuele poginula su tokom američke vojne operacije u noći 3. januara, kada je zarobljen predsednik te zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, nakon čega su prebačeni u SAD pod optužbama za trgovinu drogom, saopštili su venecuelanski zvaničnici.

Venecuelanski državni tužilac Tarek Vilijam Sab rekao je da su "desetine" zvaničnika i civila poginuli u napadu, a tužilaštvo će istražiti smrt tih lica, što je opisao kao "ratni zločin".

Nije precizirao da li se procena odnosi samo na venecuelanske žrtve, prenosi AP.

Video snimak ubijenih venecuelanskih bezbednosnih zvaničnicika objavljen na Instagram nalogu vojske Venecuele, prikazuje lica poginulih preko crno-belih video snimaka vojnika, američkih aviona koji lete iznad Karakasa i oklopnih vozila uništenih u eksplozijama.

-Njihova prolivena krv ne vapi za osvetom, već za pravdom i snagom. To potvrđuje našu nepokolebljivu zakletvu da se nećemo smiriti dok ne spasemo našeg legitimnog predsednika, potpuno ne demontiramo terorističke grupe koje deluju iz inostranstva i ne obezbedimo da događaji poput ovog nikada više ne prljaju naše suvereno tlo, objavila je vojska Venecuele na Instagramu.

Pored venecuelanskih bezbednosnih zvaničnika, kubanska vlada je u nedelju saopštila da su 32 kubanska vojna i policijska oficira koji su radili u Venecueli poginula tokom napada.



Zamenik šefa kabineta Bele kuće Stiven Miler je u ponedeljak rekao da američki zvaničnici veruju da kubanska vlada umanjuje broj poginulih svojih zaposlenih.

SAD su saopštile da su neki od gotovo 200 američkih vojnika koji su učestvovali u operaciji povređeni, ali da niko nije poginuo.

Predsedavajući Predstavničkog doma američkog Kongresa Majkl Džonson rekao je novinarima da ne očekuje da će SAD rasporediti trupe u Venecueli, rekavši da američke akcije tamo "nisu operacija promene režima". Demokratski lideri u Kongresu su rekli da "nedostaje jasnoća o planovima administracije američkog predsednika Donalda Trampa za Venecuelu".

Tramp je danas odbacio kritike demokrata na račun ove vojne operacije, podsećajući da je njegov demokratski prethodnik Džozef Bajden takođe pozvao na hapšenje venecuelanskog lidera zbog optužbi za trgovinu drogom.

Tramp je izrazio nezadovoljstvo što predstavnici Demokratske stranke "nisu pohvalili uspešnu vojnu operaciju, iako postoji dvopartijski sporazum da Maduro nije legitiman predsednik Venecuele".



U 2020. godini, Maduro je optužen u SAD zbog navodne višegodišnje umešanosti u narko-terorizam i međunarodnu trgovinu kokainom.

Zvaničnici Bele kuće su napomenuli da je u poslednjim danima Bajdenove administracije povećana nagrada za informacije koje vode do Madura, dok je Trampova administracija u avgustu 2025. godine udvostručila ovu nagradu na 50 miliona dolara.

Prema istraživanju koje su sproveli Vašington post i istraživačka organizacija SSRS, američka javnost je podeljena u vezi sa hvatanjem Madura.

Oko 40 odsto Amerikanaca odobrava slanje američkih trupa u Venecuelu, dok se isti broj protivi ovoj akciji. Oko 20 odsto je neodlučno. Gotovo polovina Amerikanaca (45 odsto) se protivi tome da SAD preuzmu kontrolu nad Venecuelom i izaberu novu vladu.

Maduro je u ponedeljak na sudu u SAD izjavio da nije kriv po federalnim optužbama za trgovinu drogom. Američke snage su u subotu rano ujutro izvele napad na objekat gde su se Maduro i njegova žena nalazili, okruženi kubanskim gardistima.

