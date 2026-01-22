'DOĐI, TATA, GORIM' Otac tinejdžera preživelog u požaru objavio poruku koju mu je sin poslao kobne noći u BARU SMRTI u Švajcarskoj - OVAKO se spasio

„Dođi, tata, gorim.“ Ovu poruku Tomaso Lucija primio je od svog šesnaestogodišnjeg sina Antonija u 1:31 na Novu godinu, dok je bio zarobljen u požaru koji je zahvatio klub „Le Konstelašn“ u Kran-Montani. U tragediji je poginulo 40 mladih ljudi, a 116 je povređeno.

Antonio je čudom preživeo i, nakon boravka u bolnici u Lozani, sada se oporavlja na odeljenju za teške opekotine bolnice „Niguarda“ u Milanu. Tomaso, službenik u Generalnoj blagajni, opisuje dramatičnu noć i borbu za istinu i pravdu koja je usledila.

Nakon što je primio sinovu poruku, Tomaso je odmah potrčao ka klubu.

Antonio je izbegao plamen, pao, ali ga je izbacivač podigao i pomogao mu da izađe.

Lice mu je bilo pocrnelo, ruke izgorele, a koža se već ljuštila.

Uprkos tome, Tomaso se vratio u zadimljeni klub da potraži Filipa, prijatelja svog sina, i uspeo je da izvuče još nekoliko mladih pre nego što su ga vatrogasci izbacili. Kasnije je saznao da je i Filip spašen.

Prva pomoć je pružena u Lozani, gde su tinejdžeri bili intubirani i priključeni na aparate, ali svesni.

Tomaso je posebno pohvalio medicinsko osoblje i italijanskog lekara koji je isprao pluća pacijenata.

Antonio je potom helikopterom prebačen u Milano, gde je tretiran transplantacijom kože i specifičnim protokolima. Tomaso je zahvalio lekarima, kao i institucijama, uključujući premijerku Meloni, predsednika regiona Fontanu i gradonačelnika Sala.

Porodica sada traži istinu i pravdu. Tomaso kaže da nije bio za odlazak na novogodišnju zabavu, ali je društvo sina insistiralo. „Video sam mesto, ali nisam mislio da će biti popunjeno do kraja“, kaže on.

Sada postavljaju pitanja o bezbednosnim propustima: zatvoreni izlazi za slučaj opasnosti, nedostatak prskalica, maskirani konobari, upotreba zapaljivih materijala na plafonima.

Posebno ih zabrinjava uloga menadžera kluba, Žaka Moretija, i pitanje ko će platiti kauciju od 400.000 švajcarskih franaka.

Ključno pitanje je i odšteta. „Po švajcarskom zakonu život adolescenta vredi 150.000 franaka jer ne ostvaruje prihod. Za nas, rođake žrtava, ovo je skandal“, kaže Tomaso i poziva italijanske vlasti da odlučno reaguju. „Predsednik Matarela i vlada Meloni moraju snažno intervenisati i aktivirati Fond za nadoknadu štete italijanskim žrtvama u inostranstvu.“

Na kraju, o svom sinu kaže: „Ostaje mu svest da mu je život dao drugu, izuzetno važnu priliku. Na njemu je da je iskoristi najbolje moguće – za sebe i za druge.“

Autor: Iva Besarabić