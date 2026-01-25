10 DANA POTRAGE ZA UBICOM: Bivši fudbaler izrešetan, pa overen sa dva hica u glavu i OSTAVLJEN U SNEGU!

Dok desetodnevna tehnološka opsada Kosmaja dostiže vrhunac, a policijski dronovi i termovizijske kamere neprekidno češljaju svaki pedalj šume oko jezera Trešnja, na videlo izlaze jezivi detalji likvidacije Živka Bakića Žiće(43).

Vođa balkanskog kartela i bivši fudbaler Crvene zvezde pogubljen je po receptu najsurovijih južnoameričkih dželata, u zasedi koja je pokazala da za profesionalne ubice ni policijski nadzor ni nanogvica ne predstavljaju prepreku.

Pucali mu u noge da gledaju kako puzi

Istraga likvidacije koja se dogodila 16. januara otkrila je detalje koji prevazilaze granice običnog kriminalnog obračuna. Napadač, koji je Bakića sačekao tokom dozvoljene šetnje u kućnom zatvoru, delovao je hirurški precizno i zastrašujuće surovo.

Sa čak devet hitaca ispaljenih direktno u stopala i noge, Bakić je bukvalno prikovan za sneg. Njegova agonija trajala je dok je ranjen i nemoćan očajnički pokušavao da puzi kroz smetove ka gustišu šume, ostavljajući krvavi trag dug nekoliko metara. Tek tada mu je dželat prišao i presudio sa dva hica u lobanju. Pokušaj da se telo zatrpa snegom prekinut je u pola posl, ubica je pobegao glavom bez obzira, verovatno prekinut svetlima automobila, ostavljajući poluzakopan leš kao zlokobnu poruku podzemlju.

OD MARAKANE DO ŠPANSKOG PAKLA I NAZAD

Životni put Živka Bakića podseća na najmračnije trilere. Perspektivnu karijeru u Crvenoj zvezdi i Radu prekinula je porodična tragedija – pogibija brata Mihaila 1999. godine. Upravo taj gubitak bio je prekretnica koja ga je odvela ka Ibici, gde je pod paravanom agenta za luksuzne vile postao ključni čovek klana „Amerika“ za transport kokaina.

Prošao je kroz najstroži španski zatvor Moron de la Frontera, preživeo pad svog mentora Zorana Jakšića u Peruu, ali su ga smetovi Sopota konačno stigli. Likvidacija se smatra završnim činom rata koji je započeo padom moćne organizacije „Amerika“. Bez Jakšića, koji je preminuo iza rešetaka uprkos milionima uloženim u tunel za bekstvo, Bakić je ostao poslednja meta na brisanom prostoru.

Na Novom bežanijskom groblju 23. januara, spuštena je zavesa na ovaj buran život. Ispraćaj je bio pravi "ko je ko" u srpskom podzemlju. Dok je pet sveštenika uz crkveni hor služilo opelo, grobljem su patrolirali inspektori u civilu, snimajući svako lice u koloni od preko 500 ljudi.

Posebnu pažnju privuklo je prisustvo advokata Dejan Lazarevića, koji je Bakiću dao čitulju zajedno sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem. Među ožalošćenima su viđeni i otac Marka Miljkovića, kao i navijači Rada koji su doneli plave ruže.

Nakon opela, kolona od više od 500 ljudi, uputila se ka grobnom mestu gde su održana tri govora. Jedan je napisala njegova majka.

- Bio si izvor iz koga smo svi mi bili željni istine. Stopio si se sa nama, ostavio neizbrisiv trag zvezdane prašine spojivši nas sa nečim što je iznad nas. U tebi sam pronašla uporište i iskonsku snagu i nadljudsku hrabrost gde si bio oslobodilac svega zemaljskog. Zbog tebe sam verovala u dobro i u najviše vrline koje ljudi imaju. Ti si bio onaj kamen kojim uporno i marljivo gradimo temelje sebe i ono nebo u koje se uzdamo kada sve drugo izda. Bio si mi vera u bolje sutra, ako mi se korak oteža da mi pomogneš. U svakom tvom osmehu su ležali život i vera. U tvojim delima sam videla šta je pravda. Bio si heroj sa energijom deteta, skromnog humora i vere u ljude kojima si opraštao nepravde učinjene pre svega prema tebi. Nisi nikome sudio, iz tebe se glasno smejao bunt kojim si kreirao svoj život. U tome je ležala tvoja duhovnost viteza. Nisi verovao u slučajnost kao ja, verovao si da to ne postoji. I onog trena kada si stavio ruku na moje rame i rekao "čuvam ti leđa", shvatila sam da si na mene stavio nevidljivi štit. Živahni naš dečače, došao si kao zvezda, sada se vraćaš kao postojbina Sirijus. Kao što si jednom rekao: "Do kraja i posle toga" - pročitala je jedna od rođaka majčin govor.

Jedan od sveštenika koji je služio opelo, pročitao je govor u kome je naveo "da smrt svakog čoveka vreba iza ugla".

Dok je Beograd ispraćao Bakića, u Sopotu policija nije povlačila snage. Desetodnevna potraga za ubicom fokusirana je na digitalne tragove i analizu kretanja sumnjivih vozila. Inspektori intenzivno saslušavaju grupu mladića koji su Bakiću glumili pratnju, sumnjajući da je neko od njih bio „tiper“ koji je prodao informaciju o kobnom izlasku iz kuće.

Autor: S.M.