Nasilni sukobi u Torinu: Demonstranti napali policajce i novinare, 30 povređenih

Tokom demonstracija koje su u subotu u italijanskom gradu Torinu organizovane u znak protesta zbog rušenja društvenog centra Askatasuna, došlo je do sukoba demonstranata i policije, u kojima je najmanje 30 osoba povređeno.

Demonstranti su napali policajce, od kojih je jedan zadobio teže povrede.

Incident je eskalirao kada su huligani, maskirani kapuljačama, napali policijskog službenika, koji je ostao bez svesti, nakon što je brutalno pretučen, prenosi RAI.

Na snimku koji je dospeo u javnost vidi se kako demonstranti udaraju policajca pesnicama, nogama, a zatim i čekićem.

Povređeni policijski službenik je prebačen u bolnicu, gde je konstatovano da je zadobio više kontuzija, a teža povreda je rana od čekića na levoj butini, iako nije u životnoj opasnosti.

Tokom sukoba zapaljeni su kontejneri, razbijeni prozori, a napadnuta su i policijska oklopna vozila.

Među povređenima su i učesnici protesta, koji su transportovani u bolnice sa povredama od eksplozivnih naprava i udaraca.

Demonstranti su fizički napali i novinarku i snimatelja italijanske nacionalne televizije Rai, pretili im kamenicama i prisilili ih da napuste mesto događaja.

Takođe im je razbijena oprema.

Ministar unutrašnjih poslova Italije, Mateo Pjantedozi osudio je napade na policajce, nazvavši ih "terorizmom i napadima na državu". On je poručio da je nužno uvesti nove zakone kako bi se sprečili ovakvi incidenti i osigurala odgovornost za nasilje.

Predsednik Italije Serđo Matarela uputio je poruku solidarnosti policiji, dok je premijerka Đorđa Meloni istakla da nasilje koje je zabeleženo tokom protesta ne može biti opravdano kao sloboda izražavanja, te da je potrebno procesuirati počinioce.

"Ovo nije protest, ovo je napad na institucije države", naglasila je Meloni.

Ubrzo nakon eskalacije, ministar odbrane Gvido Crozeto, optužio je demonstrante za ponašanje koje je u suprotnosti sa temeljnim vrednostima države, nazivajući ih "teroristima" koji ne poštuju zakone i institucije.

On je dodao da će biti neophodno doneti strože mere kako bi se sprečili budući nasilni incidenti.

Mesec dana nakon iseljenja i zatvaranja društvenog centra Askatasuna u Torinu održan je nacionalni protestni marš oko 15.000 aktivista.

Centar Askatasuna, koji je zatvoren krajem 2025. godine, bio je aktivan skoro 30 godina.

Do zatvaranja je došlo zbog istrage o nasilnim napadima na prostorije lista Stampa, i kompaniju Leonardo iz sektora odbrane, tokom nedavnih pro-palestinskih, antikapitalističkih i anarhističkih demonstracija.

Aktivisti i demonstranti su u znak protesta okupirali jednu od zgrada univerziteta u Torinu, Palaco Nuovo.

Po nalogu rektora, sve aktivnosti su obustavljene, a unutra su ostali samo oni koji su pripremali transparente i logistiku za današnji protest.

Tokom protestnog marša grupa aktivista se popela na građevinske skele kako bi istakla transparent na kojem je pisalo “Askatasuna znači sloboda“.

Na protestu je učestvovalo i nekoliko sindikata poput Kobasa i USB-a, kao i predstavnici studentske skupštine.

