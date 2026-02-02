Tramp promenio stav o Grenlandu i Danskoj: Evo šta misli o arktičkoj bezbednosti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da pregovori između SAD, Danske i Grenlanda o bezbednosnom dogovoru u Arktiku, koji su započeti sredinom prošle nedelje, napreduju, dodajući da bi dogovor mogao uskoro biti postignut u korist svih strana.

"Počeli smo pregovore. Mislim da je dogovor skoro postignut. Oni žele da to uradimo. Verujem da će to biti dobar dogovor za sve. To je veoma važan dogovor za SAD. Biće to veoma, veoma važan dogovor. Mislim da ćemo postići dogovor", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Air Force One.

Dansko Ministarstvo spoljnih poslova, prethodno je, 28. januara, saopštilo da su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda započeli pregovore u cilju rešavanja diplomatske krize izazvane pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa preuzimanjem kontrolom nad ostrvom u sastavu Kraljevine Danske.

Dansko ministarstvo spoljnih poslova u pisanoj izjavi agenciji Rojters navelo je da su se visoki zvaničnici tri strane sastali kako bi "razmotrili kako da se odgovori na američke bezbednosne zabrinutosti u Arktiku, poštujući pritom crvene linije Kraljevine".

Danski zvaničnici su poručili da su spremni na pregovore i saradnju sa SAD, pod uslovom da se ne dovodi u pitanje suverenitet Grenlanda.

Pregovori, kako je najavljeno, imaju za cilj profesionalan i transparentan proces i postizanje dogovora koji zadovoljava sve strane.

Pregovori predstavljaju pokušaj da se pronađe kompromis između Trampove želje za većim američkim prisustvom na Grenlandu i poštovanja suvereniteta teritorije koja je poluautonomna i pod upravom Danske, saveznice u NATO-u, pojašnjava Blumberg.

Tramp je prethodno više puta tražio kontrolu SAD nad Grenlandom, pozivajući se na nacionalne bezbednosne interese u vezi sa Rusijom i Kinom, što je izazvalo zabrinutost evropskih saveznika i pretilo da naruši transatlantsku saradnju.

Autor: S.M.