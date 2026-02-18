JEZIVA OCENA STRUČNJAKA UN: Ono što je pronađeno u Epstinovim spisima može se smatrati zločinom protiv čovečnosti

Nezavisni eksperti koje je imenovao Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava ocenili su da milioni dokumenata povezanih sa osuđenim s*ksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom ukazuju na postojanje "globalnog kriminalnog poduhvata" čija dela po svojoj težini mogu dostići prag zločina protiv čovečnosti.

"Razmere i sistematičnost zločina su izuzetno ozbiljne"

Panel stručnjaka naveo je da zločini opisani u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokazuju obrasce supremacističkih uverenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije. Prema njihovim rečima, dokumentacija otkriva komodifikaciju i dehumanizaciju žena i devojčica.

"Toliko su ozbiljne razmere, priroda, sistematičnost i transnacionalni domet ovih zločina nad ženama i devojčicama da pojedini slučajevi mogu razumno dostići pravni prag zločina protiv čovečnosti", navodi se u saopštenju.

Poziv na nezavisnu i temeljnu istragu

Eksperti su istakli da navodi iz dokumenata zahtevaju nezavisnu, sveobuhvatnu i nepristrasnu istragu, kao i ispitivanje kako je bilo moguće da se takvi zločini odvijaju tokom dugog vremenskog perioda bez adekvatne reakcije institucija.

Ministarstvo pravde SAD nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

U novembru je američki Kongres, uz široku dvostranačku podršku, usvojio zakon kojim se zahteva objavljivanje svih dokumenata povezanih sa Epstinom.

Propusti u zaštiti podataka žrtava

Stručnjaci Ujedinjenih nacija izrazili su zabrinutost zbog "ozbiljnih propusta u poštovanju procedura i loše sprovedenih redakcija“ koje su dovele do otkrivanja osetljivih podataka žrtava. U do sada objavljenim dokumentima identifikovano je više od 1.200 žrtava.

"Nevoljnost da se informacije u potpunosti objave ili da se istrage prošire ostavila je mnoge preživele sa osećajem ponovne traumatizacije i izloženosti onome što opisuju kao ‘institucionalni gaslajting’", naveli su eksperti.

Epstinove veze sa uticajnim ličnostima

Objavljeni dokumenti dodatno su osvetlili veze Džefrija Epstina sa brojnim uticajnim osobama iz politike, finansija, akademske zajednice i poslovnog sveta - kako pre, tako i nakon što je 2008. godine priznao krivicu po optužbama za podvođenje, uključujući i podvođenje maloletne devojke.

Epstin je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji nakon što je ponovo uhapšen po federalnim optužbama za trgovinu maloletnicama u svrhu seksualne eksploatacije. Njegova smrt zvanično je okarakterisana kao s*moubistvo.

