U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji: Prisutan predsednik Vučić

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/JULIJA BAKIĆ ||

U kongresnom centru "Bharat Mandapam" u Nju Delhiju danas je zvanično otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji.

Domaćin samita,premijer Indije Narendra Modi, otvorio je Samit o veštačkoj inteligenciji, a među prisutnima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Osim Vučića, prisutni su predsednik Francuske Emanuel Makron, premijer Grcke Kirjakos Micotakis, premijer Španije Pedro Sančez, generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš , predsednik Brazila Luis Injasio Lula da Silva i mnogi drugi.

Nakon zvaničnog otvaranja, Modi će zajedno sa ostalim liderima i učesnicima, posetiti paviljone različitih zemalja u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji, a među 12 zemalja koje imaju svoj paviljon na samitu je i Srbija.

Foto: Tanjug/JULIJA BAKIĆ

Potom će se održati plenarna sesija, koja će okupiti šefove država, ministre i visoke predstavnike multilateralnih institucija kako bi izložili nacionalne i globalne prioritete u oblasti veštačke inteligencije, uključujući upravljanje, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

Jedan od učesnika koji će se obratiti je i predsednik Vučić.

Foto: Tanjug/INDIAN PRIME MINISTER'S OFFICE

Predsednik Vučić će posle samita, imati bilateralni sastanak sa predsednicom Indije Drupadi Murmu.

Ovaj samit je prvi takav samit koji se održava na globalnom jugu, a na kojem se razmatra tehnologija koju razvijaju i kojom dominiraju bogate kompanije sa sedištem u bogatim zemljama.

Skup se održava u ključnom trenutku jer veštačka inteligencija brzo transformiše ekonomije, preoblikuje tržišta rada i pokreće pitanja o propisima, bezbednosti i etici.

Cilj je da se Indija pozicionira kao lider u oblasti veštačke inteligencije i zamišlja budućnost u kojoj veštačka inteligencija unapređuje čovečanstvo, podstiče inkluzivni rast i štiti našu zajedničku planetu.

Samit čine sedam radnih grupa, usklađenih oko tri stuba: ljudi, planeta i napredak,a grupe će raditi na postizanju konkretnih rezultata koji demonstriraju uticaj veštačke inteligencije u svim sektorima.

Foto: Tanjug/JULIJA BAKIĆ

Sedam tema su: Veštačka inteligencija za ekonomski rast i društveno dobro, Demokratizacija resursa veštačke inteligencije; Inkluzija za društveno osnaživanje, Bezbedna i pouzdana veštačka inteligencija, Ljudski kapital, Nauka, Otpornost, inovacije i efikasnost.

Samit okuplja više od 500 globalnih lidera u oblasti veštačke inteligencije, uključujući generalne direktore/direktore izvršnih direktora, oko 100 generalnih direktora i osnivača, 150 akademika i istraživača i 400 tehničkih direktora, potpredsednika i filantropa.

Foto: Tanjug/JULIJA BAKIĆ

Takođe učestvuje preko 100 predstavnika vlada, uključujući više od 20 šefova država i vlada i oko 60 ministara i zamenika ministara.

Autor: Marija Radić

