AKTUELNO

Svet

AMERIKA 'PRIJATELJSKI' PREUZIMA KUBU: Nemaju novca, nemaju ništa trenutno, ali razgovaraju sa nama

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Tom Brenner ||

On je naveo da se američki državni sekretar Marko Rubio bavi tim pitanjem na "veoma visokom nivou".

Američki predsednik Donald Tramp pomenuo je danas mogućnost "prijateljskog preuzimanja" Kube.

"Kubanska vlada razgovara sa nama i trenutno se nalazi u velikim problemima. Nemaju novca. Nemaju ništa trenutno, ali razgovaraju sa nama, i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube", rekao je Tramp novinarima dok je napuštao Belu kuću na putu za Teksas, prenosi Rojters.

On je naveo da se američki državni sekretar Marko Rubio bavi tim pitanjem na "veoma visokom nivou".

Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kube su napeti, sa višedecenijskim tenzijama koje uključuju trgovinske sankcije, ograničenja putovanja i diplomatske sporove.

Trampova administracija je pooštrila restrikcije u odnosima sa Havanom.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Donald Tramp

#Kuba

#Novac

#tramp

POVEZANE VESTI

Svet

Marko Rubio na neodređeno vreme zamrzava svu obradu stranih viza iz 75 zemalja

Svet

'AMERIKA ĆE SE POVUĆI!' Oglasio se Rubio: POTREBNI SU KONKRETNI PREDLOZI ZA UKRAJINU

Svet

Rubio priznao, Iran je pretvrd orah: Neće nam biti lako sa njima, njih ne zanima geopolitika

Svet

Završen sastanak na visokom nivou o Grenlandu, trajao 50 minuta: Svi čekaju da saznaju šta se desilo

Svet

'TEŠKO JE POSTIĆI DOGOVOR SA IRANOM' Rubio: Oni donose teološke, a ne geopolitičke odluke

Svet

Rubio poništio Blinkenovu odluku, naredio vraćanje na font 'Times New Roman'