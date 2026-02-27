AMERIKA 'PRIJATELJSKI' PREUZIMA KUBU: Nemaju novca, nemaju ništa trenutno, ali razgovaraju sa nama

On je naveo da se američki državni sekretar Marko Rubio bavi tim pitanjem na "veoma visokom nivou".

Američki predsednik Donald Tramp pomenuo je danas mogućnost "prijateljskog preuzimanja" Kube.

"Kubanska vlada razgovara sa nama i trenutno se nalazi u velikim problemima. Nemaju novca. Nemaju ništa trenutno, ali razgovaraju sa nama, i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube", rekao je Tramp novinarima dok je napuštao Belu kuću na putu za Teksas, prenosi Rojters.

Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kube su napeti, sa višedecenijskim tenzijama koje uključuju trgovinske sankcije, ograničenja putovanja i diplomatske sporove.

Trampova administracija je pooštrila restrikcije u odnosima sa Havanom.

Autor: D.Bošković