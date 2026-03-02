Hitno se oglasio Hapoel iz Tel Aviva zbog rata: Ekipa putuje za Atinu, dobili smo obaveštenje Evrolige...

Bukti rat na Bliskom istoku, nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napale Iran, koji je potom počeo da napada sve okolne zemlje. To je uticalo i na doslovno sve stvari, a jedna od njih je i košarka u Evropi (iliti Evroligi).

Nekolicina košarkaša je ostala zarobljena u Dubaiju nakon što nisu mogli da odu iz zemlje, a sada se oglasio i Hapoel iz Tel Aviva, ekipa iz Izraela koja je takođe imala određene poteškoće, s obzirom na to da je avio saobraćaj zatvoren.

- Drage navijačice i navijači, U ovim trenucima dobili smo zvanično obaveštenje od Evrolige da je derbi, koji je trebalo da se održi u četvrtak, odložen zbog događaja koji se trenutno odvijaju na Bliskom istoku. Ekipa je trenutno na putu za Atinu, a u skladu sa obaveštenjem Evrolige odatle će nastaviti za Sofiju, gde će ponovo biti uspostavljen kompletan sistem koji će timu obezbediti punu podršku i uslove potrebne za rad. Nastavićemo da vas obaveštavamo o svakom daljem razvoju situacije - stoji u saopštenju Hapoela.

Inače, tim iz Tel Aviva je započeo sezonu u Sofiji, pre nego su se konačno vratili u Izrael.

Međutim, čini se kao da će ponovo morati iznova.

Autor: S.M.