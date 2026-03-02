AKTUELNO

SATELITSKI SNIMCI DUBAIJA BUDE JEZU: Razlika u samo 24 sata je ZASTRAŠUJUĆA, dim kulja na sve strane

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Kompanija "Planet Labs" objavila je satelitske snimke nastale 28. februara i 1. marta koji prikazuju posledice iranskih i američko-izraelskih napada u regionu Persijskog zaliva.

Snimci dolaze nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu ujutru pokrenuli udare na Iran, u kojima su ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Hamnei i najviši vojni zvaničnici. Teheran je potom uzvratio napadima na Izrael i američke baze širom Zaliva.

Dim iznad Dubaija

Naslovna fotografija, snimljena danas, prikazuje stubove dima iznad Dubaija nakon udara iranskog projektila. Iranski napadi na zalivske susede, pokrenuti kao odgovor na zajednički američko-izraelski napad, primorali su Ujedinjene Arapske Emirate na zatvaranje vazdušnog prostora, što je iznenadilo brojne putnike koji su putovali u jednu od dosad najsigurnijih turističkih destinacija u regionu.

Udar na bazu američke Pete flote u Bahreinu

Druga fotografija, snimljena juče, prikazuje dim koji se uzdiže iznad američke pomorske baze Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, nakon iranskog napada. Prema dostupnim informacijama, Iran je ovim udarima ciljao američke vojne objekte u regionu kao odgovor na napade Vašingtona i Tel Aviva na iranske ciljeve. Satelitski snimci "Planet Labsa" prvi su vizuelni dokaz razmera štete na terenu.

Dim iznad Ormuskog moreuza

Treća fotografija, snimljena danas, prikazuje gust dim koji se diže iz luke Bandar Abas uz Ormuski moreuz nakon eksplozije. Reč je o strateški važnom području kroz koje prolazi veliki deo svetskog izvoza nafte.

Rat iz Irana se nekontrolisano širi: Broje se mrtvi, gori Dubai, EU zemlja na udaru, a sve o tome čitajte u našem blogu uživo.

Autor: S.M.

