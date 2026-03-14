'RADO ĆU DA PLATIM, ALI...' Britanski bogataši masovno napuštaju ratnu zonu, ali u London NE SMEJU DA SE VRATE: Evo i zašto!

Bogati britanski državljani koji beže od rata u regionu Persijskog zaliva nalaze utočište u zemljama poput Irske i Francuske, kako bi izbegli da im stignu visoki računi za porez po povratku u Veliku Britaniju, piše danas Gardijan.

Suočeni sa mogućim zahtevima britanske Poreske i carinske uprave (HMRC), bogati pojedinci koji su živeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i susednim zemljama nadaju se da će sačekati kraj napada raketama i dronovima negde drugde umesto da se vrate u Veliku Britaniju.

"Vanredne okolnosti"

Dok su preostale samo oko tri nedelje u tekućoj fiskalnoj godini, mnogi britanski državljani su već "potrošili" svoj dodeljeni broj dana u Britaniji bez poreskih obaveza.

Neki od njih tražili su smernice od Poreske i carinske uprave o tome da li će im biti odobreno 60 dodatnih dana pod odredbom o "vanrednim okolnostima".

Izvršni direktor konsultantske firme Blick Rothenberg, Nimeš Šah, rekao je da ga je proteklih nedelja zvao ogroman broj ljudi koji žele da napuste Emirate.

- Rekao sam im da se ne oslanjaju ni na kakve odredbe o izuzetnim okolnostima. Ne mogu da zamislim da HMRC ovde može da pokaže mnogo saosećanja zbog njihove situacije - kazao je Šah.

On je dodao da postoje poreski obveznici u Velikoj Britaniji koji su odlučili da odu u zemlje poput Emirata, a po mišljenju HMRC-a, oni su izabrali da tamo odu da ne bi plaćali porez u Velikoj Britaniji.

Kako se navodi, za one koji nisu rezidenti manje od pet godina, nije samo porez na dohodak za tekuću godinu ono što bi moglo da potpadne pod nadležnost HMRC ako se vrate.

Oni bi takođe mogli da se suoče sa porezom na kapitalnu dobit na bilo koju imovinu, ili biznis, prodat tokom perioda kada su bili odsutni.

"Rado ću da platim porez na dohodak i porez na investicije sledeće poreske godine"

Jedan imućni vlasnik firme rekao je za Gardijan da provodi vreme u Dablinu dok ne bude mogao da ode u London posle 5. aprila, kada se završava poreska godina 2025-26.

- Rado ću da platim porez na dohodak i porez na investicije sledeće poreske godine, ali ne želim da prodaja preduzeća od pre mnogo godina potpadne pod porez na kapitalnu dobit u Velikoj Britaniji - rekao je on.

Još jedan vlasnik britanske firme sa sedištem u Emiratima kazao je da će za sada provesti neko vreme u Francuskoj.

Ako neko tvrdi da nije rezident u poreske svrhe, broj dana koliko pojedinac može da boravi u Velikoj Britaniji zavisi od nekoliko faktora koji mere njihove veze sa tom zemljom, kao što je to da li imaju smeštaj, supružnika, ili decu u Britaniji.

Za mnoge pojedince koji su otišli poslednjih godina, to može da znači da im je dozvoljeno da provedu samo 45 dana u Velikoj Britaniji pre nego što se vrate u domaći poreski režim.

Drugima, u zavisnosti od njihovih okolnosti, može da bude dozvoljeno da provedu čak 183 dana u poreskoj godini.

Poreski savetnici upozoravaju da je malo verovatno da će britanska služba odobriti dodatne dane zbog rataTokom pandemije kovida-19, poreska služba je dozvolila nekim ljudima da prekorače dozvoljeni broj dana, a da ne postanu poreski rezidenti u Velikoj Britaniji.

Ova odredba o vanrednim okolnostima od 60 dana prihvaćena je za one slučajeve u kojima su ljudi mogli da dokažu da ne mogu da napuste zemlju zbog obustave međunarodnih putovanja.

Malo je verovatno da će se ovo primeniti u ovom slučaju, rekli su poreski savetnici.

Partner u firmi Evelyn Partners Dejvid Litl, rekao je da čak i nekoliko dodatnih dana provedenih u Britaniji može da ima velike posledice, pri čemu bi potencijalno mogli da budu oporezovani oni prihodi i investicioni dobici širom sveta, kao i oni iz Velike Britanije.

On je dodao da bi prema onima koji su napustili zemlju i potom prodali svoju imovinu i firme, porezi mogli da se primene retroaktivno po njihovom povratku kući.

Autor: D.Bošković