Vučić razgovarao sa kraljem Bahreina: Predsednik Srbije izrazio duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isom el Kalifom.

- Razgovarao sam sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isom el Kalifom povodom ozbiljne bezbednosne situacije nakon raketnih napada kojima je pogođen Bahrein - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije je izrazio duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba u regionu i naglasio da je očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja, ne samo za Bliski istok, već i za globalnu bezbednost.

Srbija snažno podržava smirivanje tenzija, uzdržanost i rešavanje svih sporova dijalogom i diplomatskim putem. U razgovoru sam istakao solidarnost sa narodom Bahreina i preneo spremnost Srbije da, u skladu sa međunarodnim pravom, doprinese naporima usmerenim ka deeskalaciji i stabilnosti.

Autor: S.M.

