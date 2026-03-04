Iranci večeras započinju ceremoniju u znak sećanja na ajatolaha Hamneija: Trajaće tri dana

Vrhovni vođa Irana, ubijeni ajatolah Ali Hamenei, biće ispraćen na ceremoniji koja počinje večeras u 22 časa po lokalnom vremenu na molitvenom mestu Imama Homeinija u Teheranu, objavili su državni mediji.

Savet za koordinaciju islamskog razvoja saopštio je da će ceremonija početi večeras u 22 časa po lokalnom vremenu i da će trajati tri dana, prenosi Tasnim.

Rukovodilac Saveta je rekao da su planovi o organzaciji Hamneijeve sahrane u toku.

Trodnevna komemorativna ceremonija počinje večeras okupljanjem pristalica u molitvenoj sali Velike Mosale u Teheranu, a detalji o pogrebnoj povorci i sahrani još nisu poznati.

Ali Hamnei, koji je 37 godina bio vođa Irana, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran u subotu.

On će biti sahranjen pored svog oca.

Iranski Savet za vođstvo izabrao je za novog ajatolaha i vrhovnog lidera Irana Modžtabu Hamneija, sina ubijenog ajatolaha, preneo je Iran Internešenel.

Kako taj portal navodi, Modžtaba Hamnei izabran je na instistiranje Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Prema informacijama do kojih je taj portal došao, Iranska skupština eksperata, pod pritiskom IRGC, izabrala je Modžtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu.

Ta odluka još nije zvanično objavljena i očekuje se da će biti saopštena nakon što Ali Hamnei bude sahranjen, napominje iranski portal.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: Marija Radić