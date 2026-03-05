IRAN BOMBARDOVAO DUBAI I ABU DABI! Pogođena marina, gust dim nad gradom - Pojavio se JEZIV SNIMAK (VIDEO)

Gust oblak crnog dima uzdiže se iznad svetski poznate Jas Marine u Abu Dabiju nakon što je Iran večeras pokrenuo još jedan napad dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate.

Stanovnici Dubaija požurili su u skloništa dok su sirene odjekivale širom zemlje i dok iranski režim nastavlja žestoko da gađa Izrael, Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike na Bliskom istoku, preneo je Daily Mail.

Više upozorenja oglasilo se širom Dubaija, Abu Dabija i Fujairaha, upozoravajući stanovnike i posetioce da ostanu na bezbednom nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili da su pogođeni balističkom raketom i sa šest dronova nakon baražne paljbe od 131 samoubilačkog drona.

U međuvremenu, eksplozije nalik vatrenim kuglama potresle su naftno postrojenje u Bahreinu dok iranski dronovi gađaju ključnu energetsku infrastrukturu širom regiona.

🚨🌍 LIVE: ABU DHABI MARINA REPORTEDLY HIT AS MIDDLE EAST CONFLICT ESCALATES



Reports say Abu Dhabi Marina has been hit as the regional conflict continues to intensify.



Air raid sirens have reportedly sounded in Dubai, while an oil refinery is said to be on fire and Saudi Arabia… pic.twitter.com/cIVBg36VML — British Intel (@TheBritishIntel) 05. март 2026.

Stubovi crnog dima uzdigli su se iznad saudijske prestonice Rijada, gde je američkim diplomatama rečeno da potraže zaklon nakon iranskog raketnog napada.

Američka ambasada u Rijadu ranije danas izdala bezbednosno upozorenje, uz poziv osoblju da se skloni. To dolazi nakon što je ministarstvo odbrane Saudijska Arabijae saopštilo da su tri iranske krstareće rakete presretnute i uništene u blizini Rijada.

Autor: Iva Besarabić