POŽAR U RAFINERIJI NAFTE U BAHREINU NAKON NAPADA IRANA! Proglašena 'viša sila': Evo šta to znači

Bahreinska državna naftna kompanija proglasila je danas da iranski napad, čija je meta bila rafinerija nafte na kojoj je izbio požar, predstavlja višu silu, što ih oslobađa ugovorenih obaveza, javila je državna novinska agencija Bahreina.

Proglašavanje više sile je pravni manevar koji oslobađa kompaniju ugovornih obaveza, zbog vanrednih okolnosti, prenosi AP.

Državna naftna kompanija Bahreina navela je u saopštenju da je njeno poslovanje "pogođeno tekućim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njen rafinerijski kompleks".

U saopštenju se ističe da se lokalna potražnja i dalje može zadovoljiti.

Proglašenje "više sile", u međunarodnom pravu poznate kao force majeure, predstavlja aktivaciju ugovorne klauzule koja oslobađa stranke odgovornosti u slučaju nepredviđenih i neizbežnih događaja koji su izvan njihove kontrole. U kontekstu naftne industrije i aktuelnih sukoba, to je ključni odbrambeni mehanizam za kompanije poput bahreinskog Bapca ili katarskih energetskih divova.

Another angle of the fire currently burning at the Bahrain Petroleum Company (BAPCO), following an attack this morning by Iran. pic.twitter.com/lQvcSjQjZf — OSINTdefender (@sentdefender) 09. март 2026.

Kada firma proglasi višu silu, ona službeno obaveštava svoje partnere da zbog spoljnih faktora, u ovom slučaju ratnih operacija i napada na infrastrukturu, privremeno nije u mogućnosti da isporuči dogovorenu robu.

Time se izbegavaju ogromne finansijske kazne i tužbe za naknadu štete koje bi kupci inače mogli podneti zbog neispunjavanja ugovora. Da bi se događaj pravno priznao kao viša sila, on mora biti vanredan, nepredvidiv u trenutku sklapanja ugovora i takav da ga je nemoguće sprečiti, što direktni vojni napadi na proizvodna postrojenja svakako jesu.

Izrael i Sjedinjene Američke Države napale su Iran nakon što diplomatski pregovori o iranskom nukelarnom programu nisu doveli do sporazuma, što je dovelo do vazdušnih udara Irana na Izrael i druge zemlje na Bliskom istoku, među kojima je i Bahrein.

Bahrein je i rano jutros bio meta iranskih napada, u kojima su u naselju Sitra ranjene najmanje 32 osobe.

Sve najnovije informacije o stanju na Bliskom istoku pratite u našem specijalnom blogu.

Autor: Iva Besarabić