Tramp se obratio svetu, otkrio šta je rekao Putinu: Sve u Iranu će uskoro biti gotovo, a ako krenu opet... (VIDEO)

Predsednik SAD Donald Tramp večeras se obraća svetu iz Majamija. Uoči vanrednog obraćanja, Tramp je razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a glavna tema bila je situacija u Iranu.

Tramp je na početku obraćanja rekao da su američke i izraelske snage izvele niz uspešnih udara.

"Uništena je nuklearna pretnja Irana, što je ogroman uspeh", rekao je Tramp i dodao da se čini sve da se ispuni "vojni cilj".

"Uništili smo svaku snagu Irana, kompletno. Mornarica im je potopljena, na dnu su mora. Uništen im je 51 brod, nisu im dugo trajali, to su borbeni brodovi, ali ne mogu da se bore protiv nas", rekao je Tramp i dodao da su uništeni iranski dronovi.

"Uništena im je raketna sposobnost na ispod 10 odsto", tvrdi Tramp.

Predsednik SAD je rekao da bi "sve mogli da sravne u danu".

Tramp je podsetio da je uništeno rukovodstvo Irana i rekao da SAD nema nameru da se "za pet godina vraća dole".

"Iranski režim je sprovodio teror i napadao Ameriku 47 godina. Evo, gospodinu Vitkofu su ovde rekli da hoće da nastave da prave nuklearno oružje. Da im nismo uništili taj potencijal, imali bi rakete do sad i verovatno bi do sada Izrael bio uništen. Sreća da smo imali uspešne pilote i bombardere", rekao je Tramp.

On je rekao da SAD imaju najjaču vojsku na svetu i opremu.

"Čak i nakon što smo im u akciji Ponoćni čekić uništili nuklearna postrojenja nastavili su sa planom da prave nuklearno oružje", naveo je Tramp.

"Režim je pokušao da oživi program za oružje na drugom mestu, tri smo im uništili, oni su krenuli na novu poziciju, hteli su da idu mnogo dublje sad. Brzo su krenuli da razvijaju balističke rakete koje bi mogle da stignu i do SAD", rekao je Tramp i dodao da su imali ogroman broj balističkih raketa koje su u većoj meri potrošene ili uništene.

"U većini slučajeva smo ih oborili", dodao je američki predsednik.

Tramp je rekao da je "crvena linija" za SAD bilo to što su Vitkof, Džared Kušner govorili.

"Mislio sam da bi nas napali, da mi nismo krenuli, napali su nas. Uradili su nešto glupo, napali su svoje komšije, koji su uglavnom bili neutralni ili se ne bi mešali, ali oni su ih napali", rekao je Tramp.

On je rekao da je na Emirate ispaljeno gotovo 1.000 raketa i da je većina oborena.

Tramp je rekao da SAD imaju dovoljno gasa i nafte.

"Imamo Venecuelu, našeg novog partnera, to je ogroman izvor nafte i gasa. Divno sarađujemo sa novim vlastima", rekao je Tramp i dodao da to možda nije fer prema drugim delovima sveta, konkretno Kinu.

"Ali imamo dobre odnose sa predsednikom, idem uskoro u Kinu", rekao je Tramp.

Između redova je pomenuo i Rusiju, pominjući da će biti "ublažene pojedine sankcije" kako bi svet imao naftu.

"Posle ih možda neće ni biti jer će svet biti miran" , poručio je Tramp iako direktno nije pomenuo Rusiju.

Iznova je ponavljao da Amerika ima najbolju vojsku na svetu, ponavljajući da bi Iran napao da SAD to nisu učinile prve.

"Imali su hiljade raketa, većina je sad uništena. Ciljali bi Bliski istok. Rakete su ispaljivali, hteli su da unište Izrael. Krenuli smo na vreme... Uskoro će biti kraj. Ako oni krenu opet, udarićemo ih još jače", rekao je Tramp.

Upitan da li se kraj rata može očekivati u narednim danima, Tramp je rekao "ne, ali uskoro".

O razgovoru sa Putinom

Tramp je potvrdio da je imao dobar razgovor sa Putinom i da su teme bile Ukrajina i Bliski istok.

"Rekao je da hoće da bude od pomoći, a rekao sam mu da može da bude ako završi rat u Ukrajini", rekao je Tramp.

Vraćajući se na Iran, Tramp je iznova ponavljao da je iranska mornarica uništena, da su im oboreni dronovi... Odgovor na pitanje o novom vrhovnom vođi Irana je potpuno preskočio i ništa nije komentarisao.

Govoreći o nafti i "smirivanju cena", Tramp je rekao da je bio svestan da će cene rasti ako SAD krenuo u akciju protiv Irana.

"Veštački je to i znao sam da će tako da bude, ali brzo ovo završavamo. Pričali smo o tome i sa Putinom, bio je veoma impresioniran onim što je video. Iran je bio moćna zemlja, ali prvi napad Izraela i nas, i bombarderi B2 koji su im uništili nuklearne kapacitete, tada su bili na dve do četiri nedelje od nuklearnih bombi, da to nismo uradili, oni bi ih iskoristili za napad, ne bismo sada imali ovu konferenciju", rekao je Tramp.

Na pitanje da li su Iranci aktivirali "ćelije spavača" u SAD Tramp je rekao, ne pružajući dokaze, da su "mnogi" ušli u vreme kada je "Bajden držao otvorene granice", ali da ih drže na oku.

Upitan da li će novi vrhovni vođa biti likvidiran, Tramp je rekao da to neće komentarisati, ali da je mnogo razočaran osobom koju je Iran izabrao.

Rekao je da mu se veoma sviđa ideja "nekog iznutra" da vodi Iran, ističući "uspešnost Delsi Rodrigez u Venecueli".

"Voleo bih da vidim ljude koji su unutra, pričali su o sinu šaha, ali on tamo nije bio dugo. Imali smo formulu koja se pokazala kao uspešna, kao Venecuela", rekao je Tramp i dodao da bareli nafte stižu u rafinerije, stotine miliona barela je stiglo i još toliko pristiže.

"Super nam ide sa njima, to je dobro i za Venecuelu i za SAD", rekao je Tramp.

Tramp je, komentarišući spekulacije da je američki Tomahavk pogodio školu u Iranu rekao da i "Iran možda ima Tomahavk, da su ga nabavili". Naknadno je rekao da se "ta mogućnost istražuje".

Tramp je rekao da će sve biti gotovo kada se SAD uvere da Iran više nema kapacitete da predstavlja pretnju po SAD i Izrael.

"Da ih ja nisam prvi udario, oni bi udarili Izrael, naše saveznike. Uveren sam da su hteli da zauzmu Bliski istok. Da nismo izveli operaciju Ponoćni čekić, imali bi nuklearku za par nedelja, u tome smo ih sprečili", rekao je Tramp.

"Kada vidite da su ispalili hiljade raketa, gotovo hiljadu na UAE, jasno vam je da su hteli da zauzmu Bliski istok", rekao je Tramp.

Predsednik SAD je rekao da hoće da Ormuski moreuz ostane otvoren.

"Ne utiče toliko na nas koliko na Kinu, pomažemo Kini, jer oni dosta nafte dobijaju tako, ali rekao sam, imamo dobre odnose sa Kinom, pa hoćemo to da uradimo", rekao je Tramp.

Upitan da li stoji iza toga da pomogne iranskom narodu, Tramp je rekao da želi da im pomogne, ali je naveo "da moraju da budu u sistemu koji omogućava da im se pomogne".

"Neću sistem koji će da nas napada, nego sistem koji će čuvati mir", rekao je američki Tramp.

Upitan kolike žrtve je spreman da podnese u smislu gubitka ljudstva, Tramp je rekao da je ranije rekao da je bio svestan da će ljudi ginuti.

"Sreo sam se sa porodicama vojnika koji su poginuli, a oni su mi rekli: 'Završi posao'", rekao je Tramp, nakon čega je završio konferenciju za novinare.

Podsetimo, uoči obraćanja Tramp je dao intervju za CBS News u kojem je naveo da je "rat manje više završen", i da su SAD značajno ispred početnog očekivanog roka od četiri do pet nedelja.

"Mislim da je rat gotovo završen. Oni nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazduhoplovstvo", rekao je Tramp. Američki predsednik je rekao i da razmatra da SAD preuzmu kontrolu nad Ormuskim moreuzom kada se rat završi. Govoreći o novom vrhovnom lideru Irana, Modžtabi Hamneiju, Tramp je rekao da nema poruku za njega. On je istakao da ima kandidata za zamenu Hamneija, ali nije izneo detalje.

Autor: Marija Radić