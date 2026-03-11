Tramp se oglasio zbog mogućih iranskih napada dronovima na Kaliforniju: Imao je veoma kratku poruku

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da nije zabrinut zbog potencijalnih napada Irana ili njegovih saveznika na američko tlo, dok je američki Federalni istražni biro (FBI) upozorio da iranski dronovi mogu da budu upućeni na zapadnu obalu SAD.

"Ne, ne brine me", odgovorio je Tramp upitan da li ga brinu navodi da Iran može da proširi odmazdu i navodno napadne američko tlo, preneo je CNBC.

Prema izveštaju ABC News, FBI je upozorio policijske uprave u američkoj saveznoj državi Kaliforniji da bi Islamska Republika mogla da uzvrati na američke udare lansiranjem dronova prema zapadnoj obali.

FBI je u februarskom upozorenju naveo da Iran navodno planira iznenadni napad koristeći bespilotne letelice sa neidentifikovanog broda uz obalu SAD, posebno na ciljeve u Kaliforniji, ukoliko bi SAD izvršile napade na Iran.

FBI je dodao da nema dodatne informacije o vremenu, načinu izvođenja, tačnim ciljevima ili izvršiocima mogućeg napada.

Portparoli FBI, policije Los Anđelesa, guvernera Kalifornije i gradonačelnika Los Anđelesa nisu odgovorili na zahteve Reutersa za komentar.

Autor: S.M.