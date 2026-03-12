Italija će osloboditi skoro 10 miliona barela nafte iz rezervi

Italija će osloboditi 9.966.000 barela iz svojih naftnih rezervi, što predstavlja oko 2,5 odsto ukupne količine barela koje su zemlje Međunarodne agencije za energiju stavile na raspolaganje kako bi se odgovorilo na naftnu krizu, saopštilo je italijansko Ministarstvo životne sredine i energetske bezbednosti.

U stvarnim količinama proizvoda koji će biti pušteni na tržište, to iznosi oko 1.605.000 tona ekvivalenta nafte, prenosi Ansa.

Prema navodima Ministarstva, italijanske obavezne strateške rezerve nafte trenutno iznose 11.903.843 tona ekvivalenta nafte, što odgovara količini dovoljnoj za 90 dana neto uvoza naftnih derivata, u skladu sa obavezama predviđenim zakonodavstvom Evropske unije.

Autor: S.M.