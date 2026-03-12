AKTUELNO

Svet

Italija će osloboditi skoro 10 miliona barela nafte iz rezervi

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Italija će osloboditi 9.966.000 barela iz svojih naftnih rezervi, što predstavlja oko 2,5 odsto ukupne količine barela koje su zemlje Međunarodne agencije za energiju stavile na raspolaganje kako bi se odgovorilo na naftnu krizu, saopštilo je italijansko Ministarstvo životne sredine i energetske bezbednosti.

U stvarnim količinama proizvoda koji će biti pušteni na tržište, to iznosi oko 1.605.000 tona ekvivalenta nafte, prenosi Ansa.

Prema navodima Ministarstva, italijanske obavezne strateške rezerve nafte trenutno iznose 11.903.843 tona ekvivalenta nafte, što odgovara količini dovoljnoj za 90 dana neto uvoza naftnih derivata, u skladu sa obavezama predviđenim zakonodavstvom Evropske unije.

Autor: S.M.

#Italija

#bareli

#milioni

#nafta

#rezerve

POVEZANE VESTI

Svet

Pušta se 400 miliona barela nafte iz zaliha: To se nikada ranije nije dogodilo

Svet

TRAMP BACIO VENECUELU NA KOLENA! Amerika uzima 50 MILIONA barela nafte: Pao i peti tanker, niko ne sme da mrdne bez dozvole Vašingtona!

Svet

NAPETOST RASTE: Italija pozvala svoje državljane da napuste Iran zbog bezbednosne situacije

Svet

Tramp: Moguće korišćenje nafte iz strateških rezervi Amerike! Cilj stabilizacija globalnog tržišta

Društvo

CENA NAFTE PADA DRUGU NEDELJU ZAREDOM! Da li će se ovo pojeftinjenje odraziti na srpsko tržište?

Svet

Oglasila se Kina: Ovo je poruka Americi i Izraelu