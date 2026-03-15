Ciklon iz Egipta je stigao, POTOP na Kipru: Na Bliskom istoku danas će GRMETI od oluja, prete POPLAVE i jak SNEG

Snažan ciklon prethodnih dana nastao je iznad Egipta, što je prava retkost i potom je nastavio put ka severoistoku, preko istočnog Mediterana.

Ovaj ciklon uslovio je veoma jake vetrove, koji su stvorili peščanu oluju. Na njegovom udaru našli su se Egipat, Liban i Izrael, a vidljivost je bila veoma smanjena. Najkritičnija situacija bila je u Egiptu, naročito na širem području Kaira, gde su jaki verovi doneli ogromne količine peska iz Sahare, a vidljivost je bila smanjena i na 10 metara.

Na najjačem udaru ciklona danas je Kipar. Širom ostrva pada veoma jaka kiša i došlo je do zahlađenja, a sada prete i snažne oluje sa grmljavinom, uz opasnost od poplava i bujica.

Na udaru ciklona i nevremena su i jug i istok Turske, Sirija, Liban, Irak i Iran, uz veoma obilni sneg u planinama.

Padavine će u svim ovim predelima danas intenzivirati, uz snažne oluje sa grmljavinom i veoma obilne pljuskove.

Na Kipru, u Siriji, Libanu i na jugu i istoku Turske očekuje se da padne do 100 litara kiše po kvadratno metru, u planima Libana i Turske i do pola metra snega.

Najobilnije padavine i najjače oluje sa grmljavinom pogodiće severni deo Iraka, gde bi palo i do 250 litara kiše, uz katastrofalne poplave i bujice, a u planinama Kurdistana palo bi više od pola metra snega.

Grmljavinske oluje neće zaobiće ni pustinje širom Iraka, pa će nevreme obrušiti i na Bagdad.

Potom bi jake kiše i oluje pogodile Iran, a u planinama bi pale ogromne količine snega.

Nažalost, ovih dana na Bliskom istoku neće grmeti samo od rata i bombi, već će i atmosfera biti veoma burna.

Veoma nestabilno vreme širom Bliskog istoka nastaviće se i do samog kraja kalendarske zime i tokom prvih dana proleća.

U ovom delu sveta vreme je najnestabilnije, uz najviše padavina upravo u ovom delu godine.

I dok nad istokom Mediterana besni snažan ciklon , koji je zahvatio Bliski isok, u istom času snažan ciklon iznad Đenovskog zaliva i centralnog Mediterana donosi veoma obilne padavine Italiji.

Autor: Marija Radić