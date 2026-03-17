Neobična objava Volodimira Zelenskog zatekla svet: Nama nerazumljiva, ali šalje jasnu poruku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upravo je na društvenoj mreži X objavio, za mnoge, dva nerazumljiva statusa. Naime, Zelenski je "tvitovao" na farsiju.

Iako poruke, na prvi pogled, mogu da razumeju uglavnom Iranci, Zelenski je poslao veoma jasnu poruku svetu u vezi sa ratom na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, kao i vezama Rusije i Irana.

U prvoj objavi Zelenski se prisetio kako je izgledao početak invazije na Ukrajinu.

"Prva noć totalnog rata počela je raketnim napadima. Rusija je koristila sve što je imala: krstareće rakete, balističke rakete i sve vrste drugih raketa. Napali su nas sa ruskog tla, kao i iz Belorusije. Bilo je potpuno zastrašujuće, ali kasnije smo pronašli načine da presretnemo rakete i zaštitimo ljude, energetski sistem i drugu infrastrukturu", naveo je Zelenski na farsiju.

Kako je naveo, iranski režim je u međuvremenu, isporučio Rusiji prvu pošiljku dronova Šahed - 1.000 dronova.

شب اول جنگ تمام‌عیار با حملات موشکی آغاز شد. روسیه از همه چیزهایی که داشت استفاده کرد: موشک‌های کروز، بالستیک و انواع موشک‌های دیگر. آن‌ها از خاک روسیه و همچنین بلاروس ما را حمله کردند. این بسیار وحشتناک بود، اما بعدا ما راهی برای رهگیری موشک‌ها و حفاظت از مردم، سیستم انرژی و… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 17. март 2026.

"Kontaktirali smo Irance na nivou obaveštajne agencije. Zamolili smo ih da ne isporučuju oružje Rusiji. Jer ako bi dronovi Šahed ubijali naše civile, iranski režim bi postao saveznik Rusije, i to smo im rekli. Odgovorili su: 'Ne, ne, mi nismo saveznici u ovome. Upravo smo Rusima prodali jednu pošiljku dronova Šahed. To će biti oko 1.200 ili 1.300 dronova, i to je to. Neće biti više isporuka.' Ali lagali su. Oni ne samo da su predali hiljade dronova Rusima, već su im preneli i licencu za proizvodnju dronova tipa Šahed. Pomogli su Rusiji da izgradi dve fabrike za proizvodnju dronova i, u početku, čak su ih i sami pilotirali i obučavali Ruse", tvrdi Zelenski u objavi.

U sledećoj objavi Zelenski je, takođe na farsiju, odgovorio na pitanje o pretnjama iranskog režima protiv Ukrajine zbog podrške Kijeva zemljama Zaliva.

در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای رژیم ایران نسبت به اوکراین بدلیل حمایت ما از کشورهای خلیج فارس:



هیچ چیز تازه‌ای نیست. در چهار سال گذشته من اظهارات مختلف شنیده‌ام. برای ما مهم است که ایالات متحده و رهبران کشورهای خاورمیانه برای دریافت کمک در زمینه پهپاد های رهگیر به ما مراجعه… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 17. март 2026.

"Ništa novo ovde. U protekle četiri godine čuo sam razne izjave poput ove. Ono što nam je važno jeste da su nam se Sjedinjene Države i lideri zemalja Bliskog istoka obratili za pomoć sa dronovima presretačima. Obratili su nam se da iskoristimo našu stručnost u protivvazdušnoj odbrani. Protivvazdušna odbrana ne znači ofanzivne sposobnosti. Zato sam rekao da smo spremni da pružimo ovu stručnost i ove odbrambene sisteme. Ne plašimo se takvih izjava. U protekle četiri godine – a zapravo u proteklih 12 godina – svakodnevno slušamo ovakve izjave. Za nas ovo nije ništa novo", naveo je Zelenski.

Autor: S.M.