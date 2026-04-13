EU POSTAVILA 27 USLOVA PETERU MAĐARU Evo šta je sve stavljeno pred budućeg premijera Mađarske, a šta bi trebalo da dobije

EU je postavila 27 uslova Peteru Mađaru, lideru stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

O tome piše Fajnenšel tajms .

Uslovi između ostalog uključuju deblokiranje evropskog kredita Ukrajini, ukidanje veta na sankcije protiv Rusije i "sprovođenje reformi u zemlji".

Zauzvrat, Mađarskoj će biti odblokirano 35 milijardi dolara zamrznutih subvencija.

- Naš pristup je: hajde da odlučnije delujemo protiv Mađara. Ako oni ispune svoja obećanja, i mi ćemo - rekao je jedan visoki zvaničnik EU.

Evropska komisija je započela "neposrednu saradnju" sa Peterom Mađarom nakon njegove pobede na mađarskim izborima, podstičući ga da popravi odnose sa Ukrajinom i započne dugo tražene reforme kako bi se oslobodilo 35 milijardi evra zamrznutih sredstava EU.

Nedeljno svrgavanje premijera Viktora Orbana izazvalo je talas nade u Briselu i drugim prestonicama u vezi sa ulogom Budimpešte u EU i NATO-u.

"Ima mnogo posla sa Mađarskom"

Zvaničnici EU, upoznati sa početnim razgovorima između Brisela i Budimpešte, rekli su da je Mađar, koji je obezbedio veliku većinu sa moći da promeni ustav, premašio njihova očekivanja. Ali je to takođe podiglo lestvicu u pogledu onoga što Komisija očekuje od konzervativnog političara.

- Počećemo da sarađujemo sa vladom što je pre moguće kako bismo postigli brz i dugo očekivani napredak u korist mađarskog naroda. Ima mnogo posla dok se Mađarska vraća na evropski put - rekla je u ponedeljak predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- On ima potpuni mandat da promeni stvari... i mi sarađujemo sa njim od prvog dana. Način razmišljanja je: hajde da udvostručimo napore protiv njega. Ako oni ispune očekivanja, mi ćemo ih ispuniti - ekao je visoki zvaničnik EU

Dva diplomate EU iz drugih zemalja članica rekla su da prestonice očekuju da Mađar deblokira zajam od 90 milijardi evra Ukrajini i ukida veto Budimpešte na sledeću rundu sankcija Rusiji budu ključni pokazatelji želje novog premijera da popravi duboko narušene odnose sa EU.



Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

Evropa započela pripreme

Zvaničnici EU su započeli pripreme za ukrajinski zajam, rekli su za Fajnenšel tajms izvori upoznati sa situacijom, kako bi se osiguralo da se odluka o isplati može doneti čim Mađar položi zakletvu.

Reforma sudskog sistema i bezbednosnih službi zemlje, kao i zamena rukovodstva njenih najvećih javnih institucija i državnih preduzeća takođe su bili ključni, rekao je treći diplomata.

Blizu 35 milijardi evra iz fondova EU namenjenih Mađarskoj zamrznuto je zbog niza sporova sa Briselom i Orbanovog odbijanja da sprovede tražene reforme, rekao je portparol Komisije.

To uključuje skoro 18 milijardi evra iz budžeta EU koji su blokirani zbog onoga što Brisel smatra kršenjem vladavine prava, povećanim rizicima od korupcije i potkopavanjem nezavisnosti pravosuđa. Više od 17 milijardi evra jeftinih kredita za odbranu je takođe odloženo.

27 uslova za novog premijera

Da bi se sredstva otključala, Mađarska bi morala da ispuni 27 uslova, uključujući provere protiv korupcije i poništavanje odluka iz doba Orbana za koje se smatra da krše pravila EU, od tretmana tražilaca azila do obezbeđivanja akademskih sloboda.

Zvaničnici Komisije takođe očekuju brze razgovore sa Mađarom i njegovim timom o rešavanju zastoja oko odbijanja Mađarske da poštuje presudu Evropskog suda pravde kojom je proglašeno da je zakonodavstvo Budimpešte o azilu kršilo pravila EU. Taj spor košta Mađarsku dnevnu kaznu od milion evra, koja se nagomilala na skoro 900 miliona evra, koje Brisel odbija od dela zemlje u budžetu EU.

Na našoj strani imamo mnogo uticaja. Pritisak je na njemu i mislim da želi brzo da ispuni očekivanja - rekao je zvaničnik EU

Mađar je rekao da će njegovo prvo putovanje u inostranstvo biti u Varšavu i Beč — obe zemlje predvode konzervativne proevropske vlade — pre nego što krene u Brisel. Ali je naznačio da bi mogao da poseti Brisel pre nego što položi zakletvu kao premijer kako bi razgovarao o zamrznutim sredstvima EU, rekli su izvori upoznati sa razgovorima..

- Nema planiranih neposrednih akcija... dugačak je spisak stvari koje će nova vlada morati da uradi da bi pristupila ovim sredstvima - rekla je osoba upoznata sa početnim razgovorima Komisije sa Budimpeštom.

Prema mađarskom ustavu, predsednik zemlje ima 30 dana da položi zakletvu u novom parlamentu, a zvaničnici EU su zabrinuti da bi Orban mogao da iskoristi taj rok da izvrši zakonske ili kadrovske promene koje bi mogle uticati na sposobnost Mađarske da sprovede neophodne reforme.

Autor: S.M.