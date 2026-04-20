ZLOČIN MOGAO DA BUDE JOŠ KRVAVIJI: Policija otkrila detalje masakra u kom je ubijeno osmoro dece

Portparol policije Šrivporta, Kris Bordelon, otkrio je u ponedeljak ujutru da je masovna pucnjava u kojoj je rano u nedelju ubijeno osmoro dece mogla biti još gora da dve potencijalne žrtve nisu uspele da pobegnu.

Osmoro dece, uzrasta od 3 do 11 godina, ubijeno je u nedelju pre 6 sati ujutru, a policiju je alarmirala žena koja je pobegla kroz krovni prozor iznad garaže. Policija je saopštila da je osumnjičeni Šamar Elkins, otac sedmoro nastradalih mališana, piše Shreveport-Bossier City Advocate.

"Izgleda da je ovaj čovek ušao u kuću i počeo da izvršava egzekuciju nad decom", rekao je Bordelon. Policija je otkrila da je sedmoro od osam žrtava bilo Elkinsova sopstvena deca. "Mnoga deca su spavala."

Bordelon je naveo da je žena koja je pobegla kroz prozor sestra odrasle žene koja je u kući teško ranjena. Za njom je krenuo i dečak koji je takođe uspeo da pobegne. Treća osoba koja je pokušala da pobegne upucana je na krovu, dok je dečak koji je preživeo povređen.

"Verujem da je dete polomilo nogu prilikom skoka, ali su na kraju uspeli da pobegnu i pozovu policiju", rekao je Bordelon.

Prva preživela žrtva pucnjave - iz kuće u ulici Harison - bila je supruga osumnjičenog Šamara Elkinsa, koji je ubijen u jednom naselju u Bosijer Sitiju nakon policijske potere. Bordelon je u nedelju izjavio da je na tom mestu pronađen pištolj za koji se veruje da je oružje korišćeno u ubistvima.

U Šrivportu, obe ranjene žene prebačene su u lokalnu bolnicu. Druga žena, upucana u kući u Zapadnoj 79. ulici, nalazi se u kritičnijem stanju.

"Nadamo se da će se ipak oporaviti", rekao je Bordelon.

On je dodao da je osumnjičeni bio poznat policiji, ali da nije imao evidentiranu istoriju porodičnog nasilja.

Podsetimo, danas se desila još jedna masovna pucnjava u SAD, u kojoj su ubijene najmanje dve osobe.

Autor: Marija Radić