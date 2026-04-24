DRAMA NA DUNAVU: Automobil sleteo u REKU, sumnja se da su putnici i dalje u vozilu

Prava drama odvija se na Dunavu, a nakon što je u reku sleteo automobil u kojem je, kako se strahuje, nekoliko putnika.

Nesreća se dogodila u Kremsu u Donjoj Austriji, a na licu mesta je veći broj spasilaca.

Automobil je upao u Dunav iz još uvek nepoznatih razloga, a spasioce su pozvali građani koji su prisustvovali užasu i videli vozilo kako tone.

Prema nezvaničnim informacijama, u reku je sleteo crveni automobil. Policija, vatrogasci i pripadnici Crvenog krsta su na licu mesta u velikom broju i tragaju za mogućim putnicima.

Kako piše list Krone, trenutno se pretpostavlja da je najmanje jedna osoba u automobilu. Međutim, ne može se isključiti da su i druge osobe zarobljene unutra.

Spasilačka operacija je još uvek u toku. Više detalja o nesreći i broju povređenih trenutno nije dostupno. Vlasti mole javnost da izbegava ovo područje.

Autor: S.M.