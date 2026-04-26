Haos u Vašingtonu! Tramp se sapleo i pao: Tajna služba prvo pokupila Vensa, a onda... (VIDEO)

Pripadnici Tajne službe najpre su tokom pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće evakuisali potpredsednika Džej Dija Vensa, a tek posle izvesnog vremena vratili se po američkog predsednika Donalda Trampa, koji se tokom izlaska sapleo i pao.

Incident se dogodio tokom dramatične evakuacije iz hotela Hilton u Vašingtonu, nakon što je naoružani napadač otvorio vatru na bezbednosni kontrolni punkt dok su u objektu bili Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsednik i članovi kabineta.

Tajna služba prvo izvela Vensa

Kako se može videti na dramatičnom sniku koji kruži internetom, agenti Tajne službe su u prvim trenucima haosa iz sale izveli Vensa, dok je Tramp ostao u objektu još neko vreme.

🚨 UPDATE: Frantic moment as VP JD Vance is HASTILY removed from the WHCA dinner after shots were fired



A LOT of important officials were there tonight.



— Eric Daugherty (@EricLDaugh) 26. април 2026.

Tek nakon toga, pripadnici obezbeđenja vratili su se po predsednika SAD i sproveli ga ka izlazu u skladu sa bezbednosnim protokolom.

Tokom evakuacije Tramp se, prema navodima, sapleo i pao, ali za sada nema informacija da je tom prilikom povređen.

Napadač ranije otvorio vatru na kontrolnom punktu

Pucnjava je izbila tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće, događaja kojem je Tramp prisustvovao prvi put u svom mandatu.

Osumnjičeni napadač, identifikovan kao Kol Tomas Alen, prethodno je otvorio vatru kod bezbednosnog punkta u hotelu. Policija je ranije saopštila da je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa.

Tokom razmene vatre jedan pripadnik Tajne službe pogođen je u zaštitnu opremu i prebačen u bolnicu, dok je napadač savladan i uhapšen.

Američke službe nastavljaju istragu o tome kako je osumnjičeni uspeo da dođe do kontrolnog punkta i da li je njegov cilj bio direktan napad na Trampa i najviše zvaničnike njegove administracije.

Autor: Marija Radić