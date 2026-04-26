PUCNJAVA NA VEČERI U BELOJ KUĆI INCIDENT KOJI JE POTRESAO AMERIKU! Napadač pokušao da probije obezbeđenje, agent ranjen, Tramp poslao prkosnu poruku!

Veče predviđeno za proslavu i političku oštroumnost pretvorilo se u subotu u scenu haosa i visokih bezbednosnih rizika, kada je naoružani pojedinac pokušao da probije bezbednosni kontrolni punkt tokom večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće.

Incident, u kojem je upucan pripadnik Tajne službe, ponovo je potresao Ameriku i izazvao prkosnu reakciju glavnokomandujućeg Trampa. Prema zvaničnim izveštajima, muškarac - kojeg je predsednik identifikovao kao stanovnika Kalifornije - jurnuo je na bezbednosni kontrolni punkt naoružan sa više komada oružja. Pripadnici Tajne službe su ga presreli pre nego što je uspeo da uđe u glavni prostor gde se održavao događaj.

Tokom sukoba, jedan oficir Tajne službe zadobio je prostrelnu ranu. Predsednik Tramp je kasnije potvrdio da je oficiru život verovatno spasila zaštitna oprema.

„Jedan policajac je pogođen, ali je spasen... prsluk je odradio posao“, izjavio je predsednik. „Upravo sam razgovarao sa njim i on je odlično.“

Iako je predsednik izrazio želju da se program večeri nastavi, bezbednosni zvaničnici su na kraju savetovali suprotno. „Veoma smo želeli da nastavimo jer ne volim da dozvolim ovim bolesnim ljudima, ovim siledžijama, ovim užasnim, užasnim ljudima da menjaju suštinu našeg života“, primetio je predsednik. „Ali oni nisu želeli da rizikuju, i ja to razumem.“ Službe za sprovođenje zakona su brzo reagovale nakon hapšenja osumnjičenog. Direktor FBI-a, Kaš Patel, potvrdio je da je temeljna istraga o prošlosti i motivima tog pojedinca već u toku. Zamenik državnog tužioca, Tod Blanš, nagovestio je da Ministarstvo pravde priprema obimnu optužnicu. „Optužbe bi trebale biti same po sebi očigledne, s obzirom na ponašanje“, primetio je Blanš. „Biće podignuto više optužnica u vezi sa pucnjavom, posedovanjem vatrenog oružja i svime ostalim što možemo da mu stavimo na teret.“

Prkosni predsednik o „roku službe“

Nakon svega, predsednik je ostao upadljivo pribran, tumačeći pokušaj atentata kao nusproizvod svog uticaja na zemlju. Povukao je paralele između sebe i istorijskih ličnosti, sugerišući da je opasnost sastavni deo „veličine“.

„Proučavao sam atentate i moram vam reći, ljudi koji su imali najviše uticaja... ljudi koji čine najviše, koji ostavljaju najveći trag, oni su ti na koje kreću“, rekao je. „To ide u rok službe. To se ne dešava ljudima koji ne rade ništa.“

Dalje se osvrnuo na psihološki teret predsedničke funkcije, navodeći: „Mislim da se nosim sa tim najbolje što se može. Čitate priče o drugim ljudima koji postanu 'slučajevi za posmatranje'... Ja to zaista prihvatam onako kako jeste. Radim to za zemlju.“

Revizija bezbednosti i dalji koraci

Predsednik je iskoristio ovaj incident da naglasi neophodnost predloženih bezbednosnih nadogradnji Bele kuće, ukazujući na ranjivost trenutne infrastrukture.Uprkos naglom prekidu večeri, obećan je „veći i bolji“ događaj u narednih 30 dana, kao signal da administracija neće biti zastrašena.

Završavajući svoje obraćanje retkim pozivom na nacionalnu introspekciju, predsednik je pozvao na smirivanje usijane političke klime u zemlji: „U svetlu večerašnjih događaja, molim sve Amerikance da se svim srcem ponovo posvete mirnom rešavanju naših razlika.“

Autor: A.A.