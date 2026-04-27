Vens evakuisan pre Trampa tokom pucnjave: Stručnjaci objasnili zašto (VIDEO)

Redosled kojim je Tajna služba evakuisala predsednika Donalda Trampa i potpredsednika Džej Di Vensa nakon pucnjave u hotelu u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće izazvao je žestoku debatu na internetu.

Video haotičnih trenutaka nakon incidenta u subotu uveče u hotelu Hilton u Vašingtonu postao je viralan, prikazujući goste kako se kriju ispod stolova nakon što su se odjeknuli pucnji ubrzo nakon početka godišnjeg događaja.

Društvene mreže dovode u pitanje da li je Tajna služba favorizovala Vensa u odnosu na Trampa, prema pisanju Newsweek-a.

Pucnjava na gala večeri

Ovogodišnji događaj bio je pod posebnom lupom jer je to bio prvi put da je Tramp prisustvovao večeri otkako je postao predsednik, u mandatu koji je obeležila njegova kritika novinara.

Pored Trampa i Vensa, večeri su prisustvovali i portparolka Bele kuće Karolina Livit, visoki političari, diplomate i novinari.

Pucnji su ispaljeni u 20:34, a osumnjičeni, identifikovan kao 31-godišnji Kol Tomas Alen iz Kalifornije, navodno je nosio dva vatrena oružja i noževe i probio je bezbednosni kontrolni punkt Tajne službe ispred mesta održavanja.

Naredba za evakuaciju pokreće debatu Video objavljen na društvenim mrežama X, koji je podelio korisnik Kristofer Grin sa natpisom „AGENTI TAJNE SLUŽBE HITNO SU ODVELILI DžEJ-DI VENSA NA BEZBEDNO MESTO PRE TRAMPA!!!“, prikazuje agenta kako hvata Vensa za ramena i odvodi ga sa desne strane bine.

Prema izveštaju CBS News-a, agenti su utrčali na binu 12 sekundi nakon pucnjave.

U međuvremenu, drugi agent je koristio svoje telo da zaštiti Trampa, ali je prošlo samo nekoliko sekundi pre nego što su on i prva dama Melanija Tramp bili pokriveni.

Predsednik se nakratko spotakao dok je odlazio, nakon čega mu je obezbeđenje pomoglo.

Zadržan je u obezbeđenom predsedničkom apartmanu u hotelu, a zatim je, po savetu Tajne službe, vraćen u Belu kuću. Ostali zvaničnici, uključujući ministre i rukovodstvo Kongresa, evakuisani su nekoliko minuta kasnije.

Stručnjaci objašnjavaju protokol Tajne službe

Usred debate o tome zašto je Vens prvi evakuisan, mnogi su primetili da je agent odmah stao ispred Trampa da ga zaštiti dok je put za izlaz obezbeđivan.

- Protokol Tajne službe je prilično jasan: odmah razdvojiti predsednika i potpredsednika kako ne bi mogli biti obojica eliminisani u jednom napadu - objavio je jedan korisnik X.

Sam Tramp je pohvalio Tajnu službu nakon incidenta, rekavši da su delovali „vrlo brzo“.

Entoni Guljelmi, direktor komunikacija Tajne službe, rekao je za Newsweek da su kretanje i postavljanje zaštićenih osoba bili strateški koreografisani.

- Razumem da situacija može izgledati na određeni način, ali mogu vas uveriti da su timovi za zaštitu u stalnom radio kontaktu i da postoji metodičan proces za bezbedno premeštanje zaštićenih osoba - rekao je.

Mark Herera, bezbednosni analitičar iz Global Awareness Professionals, pojasnio je da premeštanje Vensa pre Trampa ne znači da je potpredsedniku dat prioritet.

- Ovo obično znači da je bio u poziciji gde je mogao biti bezbedno i brzo izvučen, dok je predsednikovo obezbeđenje imalo nekoliko ključnih sekundi da ga pokrije, proceni pretnju i uspostavi kontrolu pre nego što ga pomeri - rekao je Herera.

- Cilj zaštite visokih zvaničnika jeste da se izbegne jedinstvena tačka otkaza – razdvajanje zaštićenih pojedinaca osigurava da jedna pretnja ne može istovremeno ugroziti obe.

Akcija agenta koji je štitio Trampa, prema Hereri, demonstrira standardni redosled akcija: - prvo pokrij, proceni pretnju, uspostavi kontrolu, a zatim se kreći.

Pitanja o propustima u bezbednosti

Iako je prerano govoriti o mogućim propustima, činjenica da je naoružani osumnjičeni uspeo da se približi članovima kabineta svakako će pokrenuti pitanja o zaštiti američkih političkih lidera u vreme pojačanog političkog nasilja.

Herera je zaključio da su takvi incidenti retko jedan propust.

- Kada se osumnjičeni približi visokim zvaničnicima poput Donalda Trampa, retko je to jedan propust - rekao je.

- Obično je to kombinacija faktora, uključujući stroge bezbednosne zone, praznine između nivoa bezbednosti i odloženo ili propušteno prepoznavanje indikatora sumnjivog ponašanja - zaključio je.

Autor: S.M.