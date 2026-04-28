UHAPŠEN VOĐA MOĆNOG MEKSIČKOG NARKO KARTELA: Glava 'El Žardinera' bila ucenjena na pet miliona dolara (FOTO)

Meksičke specijalne snage uhapsile su jednog od glavnih komandanata moćnog kartela Halisko Nova generacija (CJNG) Audijasa Floresa, poznatog pod nadimkom “El Hardinero“, u zapadnoj državi Najarit, saopštio je danas ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč.

Flores, regionalni komandant koji kontroliše delove teritorije CJNG duž meksičke pacifičke obale, smatran je potencijalnim naslednikom Nemesija Osegere, poznatog kao El Menčo, koji je vodio kartel i ubijen je u bezbednosnoj operaciji u februaru, preneo je Rojters.

#ÚLTIMAHORA | Detienen en Nayarit a Audias Flores, alias ‘El Jardinero’, cabecilla del CJNG y posible sucesor de ‘El Mencho’

El sujeto era considerado uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación.



🔗 https://t.co/oGAw0oEtIL — Telediario Puebla (@TelediarioPUE) 27. април 2026.

Ministar Garsija Harfuč je u objavi na mreži X naveo da je za Floresom izdat nalog za hapšenje u Meksiku, a da ga traže i američke vlasti radi ekstradicije.

“Vlada SAD je ponudila nagradu od pet miliona dolara za njegovo hvatanje“, naveo je meksički ministar bezbednosti.

Autor: Marija Radić