AKTUELNO

Svet

UHAPŠEN VOĐA MOĆNOG MEKSIČKOG NARKO KARTELA: Glava 'El Žardinera' bila ucenjena na pet miliona dolara (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Gerardo Sanchez ||

Meksičke specijalne snage uhapsile su jednog od glavnih komandanata moćnog kartela Halisko Nova generacija (CJNG) Audijasa Floresa, poznatog pod nadimkom “El Hardinero“, u zapadnoj državi Najarit, saopštio je danas ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč.

Flores, regionalni komandant koji kontroliše delove teritorije CJNG duž meksičke pacifičke obale, smatran je potencijalnim naslednikom Nemesija Osegere, poznatog kao El Menčo, koji je vodio kartel i ubijen je u bezbednosnoj operaciji u februaru, preneo je Rojters.

Ministar Garsija Harfuč je u objavi na mreži X naveo da je za Floresom izdat nalog za hapšenje u Meksiku, a da ga traže i američke vlasti radi ekstradicije.

“Vlada SAD je ponudila nagradu od pet miliona dolara za njegovo hvatanje“, naveo je meksički ministar bezbednosti.

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Meksiko

#najarit

#narko kartel

#vođa

