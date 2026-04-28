UŽAS NA RANČU ZORO: Šokantni navodi o silovanim muškarcima i zakopanim devojkama na Epstajnovom imanju

Šokantne tvrdnje o muškarcima koji su silovani i ženama koje su zadavljene u nasilnim "seksualnim igrama" na Zoro ranču pokojnog milijardera pedofila Džefrija Epstajna, otkrivene su u novom šokantnom dokumentarcu.

Pažnja se preusmerava na ranč pedofila milijardera u Novom Meksiku koji je služio za "pravljenje beba" nakon što je nekoliko preživelih i svedoka iznelo jezive tvrdnje, preneo je britanski San.

Tvrdnje uključuju izopačenost industrijskih razmera, hladnokrvno ubistvo, pa čak i "ljudsku farmu" gde je njegova saučesnica Gislejn Maksvel otela novorođenčad iz majčinog naručja.

Inside Epstein's Zorro Ranch: the FBI cover-up exposed | 60 Minutes Australia (26th April 2026) 60 Minutes

Epstein survivor Chauntae Davies is deeply haunted by Zorro, she speaks to 60 Minutes reporter Tara Brown.https://t.co/C2X4FvJeui — The Librarian 🤫 (@duncan_shona) 27. април 2026.

U seriji potresnih intervjua u australijskoj emisiji "60 minuta", sklapa se slika pustinjske tvrđave gde su čak i muškarci bili izloženi gnusnim seksualnim napadima, dok je FBI navodno čuo dojave o zakopanim žrtvama.

Otkrića se poklapaju sa zvaničnom posetom kralja Čarlsa kako bi se sastao sa Donaldom Trampom u SAD, kao deo misije sa visokim ulozima da se spasu posebni odnosi između Velike Britanije i SAD.

Porodica Epstajnove žrtve, Virdžinije Đufre, ponovo je pozvala kralja da se sastane sa preživelima, rekavši da će lobirati u blizini Čarlsovih lokacija tražeći sastanak od 10 minuta.

U eksplozivnom novom dokumentarcu, preživela Čonte Dejvis, koju je Epstajn podvodio saradnicima na svojim imanjima na karipskim ostrvima, u Njujorku, Parizu i Sen Tropeu, kaže da je ranč Zoro bio najstrašniji od svih.

"Najstrašniji je bio Zoro ranč. Nalazi se usred ničega i okružen planinama i kilometrima i kilometrima zemlje. Mnogo vremena sam provodila u svojoj sobi kao miš u zamci čekajući da neko pokuca na vrata i da neko kaže: 'Džefri je sada spreman za masažu'".

Kada su je pitali šta se podrazumeva pod tom naredbom, Dejvis je odgovorila:

"Silovanje, potpuno, prisilno seksualno silovanje".

Jedna tvrdnja koja nikada ranije nije izneta je da je više muškaraca drogirano i silovano na ranču.

Demokratska kongresmenka Melani Stensberi, koja sada predvodi inicijativu za pravdu za preživele, rekla je:

"Čovek zapravo tvrdi da je upoznao Džefrija Epstajna, doveden je na ranč kada je bio drogiran i detaljno opisuje scenu u kojoj je više mladića silovano na ranču pred njim nakon što je bio drogiran".

Kada je upitana: "Čuli ste za Epstajnovu sklonost ka maloletnicama i mladim ženama, ali ne i muškarcima? To nismo ranije čuli?",

Odgovorila je: "Da, Džefri Epstajn i Gisljn Maksvel bili su serijski zlostavljači, zaista su bili super predatori i tako su živeli svoje živote".

Ali izopačenost je otišla još dublje sa dve najeksplozivnije tvrdnje koje dolaze iz procurelog imejla koji je napisao zaposleni na ranču, a u kojem se tvrdi da su dve žene umrle na ranču.

Dojava, poslata FBI 2019. godine, ali godinama ignorisana, tvrdila je da su ih Epstajn i Maksvel zadavili tokom "grubog seksa".

"Da li ste znali da su negde u brdima izvan Zora sahranjene dve strane devojke po naređenju Džefrija i Madam G? Obe su umrle davljenjem tokom grubog fetiš seksa", navodi se u prijavi.

"Bila sam toliko uznemirena dojavom da sam odmah kontaktirala državnog tužioca Novog Meksika. Način na koji je ta dojava prijavljena pratio je obrazac kako su druge žene bile žrtve trgovine ljudima. Ta konkretna dojava. poklapala se sa obrascem drugog zlostavljanja, transporta i trgovine ženama. I zato je kod mene podigla zvona za uzbunu", navela je kongesmenka.

Ta konkretna dojava. poklapala se sa obrascem drugog zlostavljanja, transporta i trgovine ženama.

"Svakako postoje stotine navoda o ženama koje su doživele zaista mračna iskustva. Zato mislim da smo zaista posvećeni tome da dođemo do dna istine o tome šta se dogodilo u Novom Meksiku i na tom imanju".

Nadležni su sproveli potpunu fizičku istragu imanja, uključujući snimanje svih nekoliko hiljada hektara imanja, takođe rade tehničku analizu podataka snimanja kako bi videli da li to nešto otkriva, a jedna od stvari koja je bila prilično čudna jeste da su i dalje na ranču postojala pisma, dokumenti i knjige.

Kongresmenka se zaklela da će Epstajnove dosijee pretvoriti u Epstajnova suđenja. Dokumentarac takođe otkriva Epstajnovu iskrivljenu opsesiju "savršenim genskim fondom".

Dejvis se seća zastrašujućih priča o devojkama koje su se budile u mračnim sobama dok su lekari stajali nad njima, nesigurni koje su medicinske procedure izvršene bez njihovog pristanka. Dodala je: "Postoji još jedan izveštaj o bebi koja se zaista rodila i o tome kako ju je Gisslejn uzela. Sećam se da sam čula razgovore o stvaranju savršene bebe iz savršenog genskog fonda".

Još jedan imejl iz Epstajnovih dosijea sugeriše da je Epštajn bio spreman da investira u projekat kloniranja ljudi i dizajniranja beba sve dok je anoniman.

Bivši državni tužilac Novog Meksika, Hektor Balderas, kaže da mu je federalna vlada 2019. godine naredila da se "povuče". Tek nakon čitanja dosijea ove godine shvatio je da je FBI imao dojave o ubistvu, tvrdeći da nisu imali „verovatan razlog“ za pretres ranča.

Takozvanoj „komisiji za istinu“ dodeljeno je 2,5 miliona dolara da otkrije ko je šta znao i ko je možda učestvovao u navodnom zlostavljanju na imanju.

Ranije je otkriveno kako je bivši policajac rekao FBI da je Epstajn izgradio "sumnjivu" štalu za koju se strahuje da krije spalionicu na svom osamljenom ranču.

Istraga se intenzivirala nakon što je Ministarstvo pravde SAD objavilo više od tri miliona dokumenata u skladu sa Zakonom o transparentnosti dosijea Epstajn.

Autor: Marija Radić