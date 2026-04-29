DESIO SE VELIKI PROBLEM! Procureli detalji o povlačenju najmodernije američke zveri – usred blokade Irana stiglo naređenje koje je ŠOKIRALO POSADU!

Najmoćniji i najmoderniji američki nosač aviona, USS Džerald R. Ford, dobio je hitno naređenje da napusti vode Bliskog istoka i uputi se ka Sjedinjenim Američkim Državama.

Razlog za ovaj neočekivani potez je niz tehničkih problema i potreba za hitnim remontom, piše Vašington post.

Rekordna misija uzela danak

Odlazak broda u matičnu luku u Virdžiniji, koji se očekuje sredinom maja, privremeno će oslabiti američku borbenu moć u regionu. Ipak, nekoliko faktora je doprinelo ovoj odluci:

Istorijsko trajanje: Ford je proveo u službi rekordnih 309 dana (skoro 10 meseci), što je znatno duže od standardnih šest do sedam meseci koliko obično traju raspoređivanja.

Požar u kupatilu: Na brodu je nedavno izbio požar u toaletnim prostorijama u kojem je povređeno nekoliko mornara, što je dodatno otežalo ionako problematičnu situaciju sa instalacijama na brodu.

Logističko opterećenje: Posada od 4.500 ljudi suočavala se sa stalnim kvarovima toaletnih objekata, što je uzrokovalo potrebu za sveobuhvatnim održavanjem.

Burna prošlost: Od hapšenja Madura do blokade Irana

Nosač aviona USS Džerald R. Ford imao je intenzivnu godinu pod Trampovom administracijom. Isplovio je u junu 2025. godine ka Evropi, ali je preusmeren na Karibe gde je učestvovao u blokadi izvoza nafte iz Venecuele i bio ključni faktor u operaciji hapšenja predsednika Nikolasa Madura u januaru 2026. godine.

Nakon Kariba, brod je poslat u Crveno more kako bi podržao američke vojne operacije i blokadu protiv Irana.

Ko ostaje na položaju?

Iako Ford odlazi, američka mornarica zadržava prisustvo u Arapskom moru. Na položajima ostaju dva nosača aviona:

USS Džordž H. V. Buš

USS Abraham Linkoln

Ovi brodovi će nastaviti da sprovode blokadu protiv iranskih luka i brodova koji prevoze naftu, osiguravajući da američki pritisak u regionu ne popusti uprkos odlasku najmodernijeg plovila flote.

Autor: D.S.