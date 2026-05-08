'U početku liči na grip, a onda OTKAZUJU PLUĆA I BUBREZI' Ovo su bili prvi simptomi hantavirusa na kruzeru smrti: IMA SLIČNU SMRTNOST KAO KUGA

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) izdala je hitno upozorenje zbog sumnje na prenos hantavirusa sa čoveka na čoveka na kruzeru i istraživačkom brodu "MV Hondijus". Kruzer, koji je isplovilo iz argentinske Ušuaje, trenutno se nalazi u vodama Zelenortskih ostrva, dok su Kanarska ostrva krajnje odredište, kako je planirano.

Smrtonosni bilans i hitna evakuacija

Do sada su potvrđena tri smrtna slučaja: život su izgubili bračni par iz Holandije i jedna državljanka Nemačke. Zbog pojave ozbiljnih simptoma, tri putnika su hitno evakuisana helikopterima, što je potvrdila Anžela Gomes, zvaničnica zdravstvenih vlasti Zelenortskih ostrva.

Situaciju dodatno komplikuje podatak da je pre pojave simptoma sa broda nestalo 29 osoba, za kojima policija i obalska straža trenutno tragaju. Brod je privremeno pristao u luku Praja, gde je specijalistički tim obavio preglede pre nego što je plovidba nastavljena pod strogim nadzorom.

Kobna deponija na "kraju sveta"

Iako su glavni rezervoari hantavirusa glodari, poput miševa i pacova, na samom brodu nije pronađeno prisustvo glodara. Veruje se da se holandski par zarazio na deponiji smeća u Ušuaji, gradu poznatom kao "kraj sveta", dok su posmatrali galebove.

Hantavirus na kruzeru

Stručnjaci upozoravaju da je prenos među ljudima ekstremno redak i vezuje se gotovo isključivo za specifični soj "Andi". Virolog sa Medicinskog univerziteta u Varšavi, profesor Tomaš Đećontkovski, ističe da je upravo ovaj soj najverovatniji uzročnik infekcije na brodu, jer se ostali tipovi hantavirusa ne šire direktnim kontaktom između osoba.

Simptomi i visoka stopa smrtnosti

Hantavirusi se dele na viruse Starog sveta (Evropa i Azija), koji uzrokuju hemoragijsku groznicu, i viruse Novog sveta (Južna Amerika), koji napadaju pluća i srce. Hantavirusni kardiopulmonalni sindrom, karakterističan za američke sojeve, znatno je opasniji.

Dr Mišel Harkins, šefica odeljenja za plućne bolesti na Univerzitetu u Novom Meksiku, apelovala je na putnike da prate simptome koji u početku podsećaju na grip.

Prema podacima CDC-a, smrtnost kod pacijenata sa respiratornim simptomima iznosi čak 33%.

Mere izolacije i iščekivanje rezultata

Putnicima na "MV Hondijusu" naređena je stroga samoizolacija u kabinama, uz obavezno nošenje maski i pojačanu higijenu ruku. Fernando Klavijo, predsednik Kanarskih ostrva, izrazio je zabrinutost povodom situacije, s obzirom na to da je planirano da brod pristane na Tenerife.

Dijagnostika je u toku, a prvi rezultati analiza očekuju se u roku od 24 sata. Dok traju istraživanja, rizik za širu javnost procenjen je kao nizak, ali se ograničeni prenos sa čoveka na čoveka u zatvorenim uslovima kruzera ne može isključiti.

Autor: D.Bošković