HANTAVIRUS STIGAO U POLJSKU?! Jedna osoba pod sanitarnim nadzorom, OVO su najnovije informacije

Jedna osoba poljskog porekla za koju se sumnja da je bila u kontaktu sa putnicima kruzera MV Hondius pogođenim hantavirusom, stavljena je pod epidemiološki nazdor i za sada ne pokazuje simptome, saopštila je Glavna sanitarna inspekcija Poljske u okviru praćenja koje sprovodi od 2. maja.

Dan pre dolaska broda na Tenerife, glavni sanitarni inspektor dr Pavel Gžesiovski izjavio je za Poljsku novinsku agenciju (PAP) da se poljski državljanin nalazi pod sanitarnim nadzorom van Poljske i da za sada ne pokazuje simptome bolesti.

Do nedelje, na kruzeru je zabeleženo osam slučajeva infekcije od kojih je pet potvrđeno, dva koja su verovatna i jedan sumnjiv.

Kako je izvestila agencija PAP, pozivajući se na Glavni sanitarni inspektorat, tri osobe su preminule, a svi zaraženi pacijenti, četvoro u Evropi i jedan u Južnoj Africi, su hospitalizovani.

Kako prenosi poljska državna televizija, trenutno nema simptoma među putnicima i posadom.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, uvek se možete obratiti HELPTIM-u.

Autor: Marija Radić