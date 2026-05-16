DRAMA NA KRUZERU SMRTI: Britanac za dlaku izbegao smrt

Britanski član posade holandskog kruzera MV Hondius, koji je hospitalizovan u Holandiji zbog hantavirusa, dovoljno se oporavio da otputuje u Veliku Britaniju, prenose danas lokalni mediji.

Holandska ministarka zdravlja, socijalne zaštite i sporta, Sofi Hermans, i šef diplomatije Tom Berendsen obavestili su Predstavnički dom parlamenta o tome, prenosi sajt Ad.nl.

Britanac je prošle nedelje evakuisan sa Zelenortskih Ostrva u Holandiju, zajedno sa jednim Holanđaninom i Nemicom. Žena je prebačena u Nemačku i njen test na virus je bio negativan. Britanac i Holanđanin su primljeni u Univerzitetski medicinski centar Lajden (LUMC) i Radbodumc u Najmegenu, gde je ustanovljeno da su pozitivni na virus.

Hermansova i Berendsen saopštili su da su u kontaktu sa britanskim vlastima u vezi sa repatrijacijom britanskog člana posade, ali za sada nije poznato kada će se to dogoditi. Takođe nije objavljeno da li će on morati da ostane u kućnom karantinu u svojoj matičnoj zemlji.

Ministri su istovremeno izjavili da se filipinskim članovima posade, koji su kasnije prebačeni avionom u Holandiju, ili su još na putu brodom, savetuje da je najbolje da ceo šestonedeljni karantin provedu u Holandiji. Kako se navodi, to je savetovano zbog "ograničenih mogućnosti za sprovođenje karantina" na Filipinima, kao i "ograničenog pristupa optimalnoj medicinskoj nezi" u slučaju da se neko tamo razboli.

Na kruzeru je bilo 38 filipinskih članova posade, od kojih je 17 još na brodu. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u petak uveče saopštila da je rizik od hantavirusa za globalnu populaciju i dalje nizak.

Generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus, izjavio je da je, po njegovom mišljenju, trenutni prioritet ove organizacije da nastavi aktivno praćenje statusa potvrđenih i sumnjivih slučajeva. On takođe veruje da je prioritet da se bolje shvati epidemiologija andskog hantavirusa, uključujući to kako je ova epidemija nastala i proširila se.

Istovremeno, SZO želi da promoviše naučnu saradnju radi optimalne kliničke nege pacijenata zaraženih ovim virusom.

Do sada su tri osobe, uključujući dva holandska državljanina, preminule od posledica hantavirusa koji se nedavno pojavio na brodu Hondius.

Autor: S.M.