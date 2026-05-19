NOVI ROK! Tramp daje Iranu još 2 do 3 dana: Došlo bi do nuklearnog Holokausta...

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da Iranu da još 2 do 3 dana, možda najviše do početka sledeće nedelje pre nego što "preduzme dodazne vojne akcije".

"Spreman sam da im dam još dva do tri dana, najviže do početka naredne nedelje. Ograničeno je vreme. Ne možemo da im dozvolimo da poseduju nuklearno oružje", rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće i nastavio:

"Da oni (Iran) imaju nuklearno oružje započeli bi sa Izraelom, razneli bi ga. I razneli bi ga brzo. I reći ću vam, krenuli bi na Saudijsku Arabiju, krenuli bi na Kuvajt, krenuli bi na UAE, krenuli bi na Katar, kerenuli bi... Mislim da bi krenuli na čitav Bliski istok i onda bi došlo do potpuno drugačijih pregovora. Došlo bi do nuklearnog Holokausta. Ne postavlja se pitanje da li bi ga upotrebili. Nema govora. Radio sam sa ovim ljudima, oni su ekstremno radikalizovani. Oni nisu kao... kada bih sarađivao sa vama", zaključio je tramp pokazujući na novinarku sa kojom je razgovarao.

Autor: Iva Besarabić

