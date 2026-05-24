DETALJI PUCNJAVE NA BELU KUĆU: Napadač verovao da je Isus Hrist - Ispalio kišu metaka pre nego što je UBIJEN

Pomahnitali napadač koji je verovao da je Isus Hrist izvukao je oružje i otvorio vatru ispred Bele kuće u subotu uveče, pre nego što je pao pogođen rafalima iz oružja pripadnika Tajne službe.

Nasir Best (21) pucao je na kontrolni punkt oko 18.10 časova, nakon što je viđen kako se na čudan način šeta gore-dole ulicom. Pojedini mediji pišu da je ispalio svega nekoliko hitaca, dok drugi izveštavaju da je ispalio gotovo deset pre nego što je ubijen u kiši metaka federalnih službenika.

Najmanje jedan prolaznik pogođen je i teško ranjen u pucnjavi, rekli su izvori. U ovom trenutku nije jasno da li je prolaznika upucao Best ili je stradao u unakrsnoj vatri.

Iako motiv napada nije potvrđen, izvori navode da je Best mentalno nestabilna osoba koja je bila dobro poznata Tajnoj službi zbog ponovljenog zadržavanja oko različitih ulaznih punktova kod Bele kuće i koja je prekršila prethodnu sudsku zabranu približavanja Beloj kući.

"FBI je na licu mesta i pruža podršku Tajnoj službi koja reaguje na pucnjavu u blizini kompleksa Bele kuće - obavestićemo javnost čim budemo mogli", objavio je direktor FBI-ja Kaš Patel na mreži X.

Zvuk pucnjave prestravio je pripadnike medija koji su obavljali svoje uobičajeno izveštavanje iz Bele kuće, uključujući reporterku ABC-ja koja je viđena kako traži zaklon tokom prenosa uživo.

"Bila sam usred snimanja na svom iPhone-u za društveni video sa severnog travnjaka Bele kuće kada smo čuli pucnje", rekla je Selina Vang, starija dopisnica ABC-ja iz Bele kuće.

"Zvučalo je kao desetine pucnjeva. Rečeno nam je da trčimo do sale za konferencije za medije gde se sada nalazimo", navela je.

Tajna služba je brzo stavila Belu kuću pod blokadu i rekla novinarima da se okupe na severnom travnjaku i utrče u salu za konferencije za medije. Posle oko pola sata, blokada je ukinuta. Pucnji su odjeknuli nešto manje od dva sata nakon što je Donald Tramp objavio na Truth Social da se nalazi u Ovalnom kabinetu radeći na mirovnom sporazumu sa Iranom.

Best, kojeg su savladali pripadnici Uniformisane divizije Tajne službe, prošle godine je 26. juna prisilno hospitalizovan zbog ometanja saobraćaja na raskrsnici kod Bele kuće, pre nego što je ponovo uhapšen 10. jula zbog nelegalnog ulaska.

U tom incidentu, Best je zaobišao ograničeni pešački kontrolni punkt Bele kuće prolazeći kroz izlaznu okretnicu - i davao je pomahnitale izjave kada su ga policija Vašingtona i agenti Tajne službe priveli.

"Best je tvrdio da je Isus Hrist i da želi da bude uhapšen", navodi se u sudskim zapisima o incidentu.

Istražitelji su tokom ranijih provera njegovih društvenih mreža pronašli niz zabrinjavajućih objava. Između ostalog, tvrdio je da je "pravi Osama bin Laden", a navodno je objavljivao i poruke koje su upućivale na želju da naudi Trampu. Međutim, policija ranije nije zabeležila da je bio nasilan ili da je koristio vatreno oružje.

Iako nije poznato da li pucnjava ima bilo kakav politički motiv, lideri sa obe strane političkog spektra osudili su političko nasilje nakon incidenta. Podsetimo, pre nekoliko nedelja takođe se odigrala pucnjava u blizini predsednika SAD Donalda Trampa.

Podsetimo, pre oko mesec dana usamljeni napadač otvorio je vatru na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao Tramp.

Još jedan usamljeni napadač pokušao je da izvrši atentat na Trampa, čak ga je okrznuo po uhu, tokom pucnjave na predizbornom skupu u julu 2024.

Tramp je zahvalio policiji na brzoj reakciji.

"Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i organima reda na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv napadača u blizini Bele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najdragocenijom građevinom naše zemlje“, napisao je Tramp na Truth Social u nedelju ujutru.

"Napadač je mrtav nakon razmene vatre sa agentima Tajne službe u blizini kapija Bele kuće. Ovaj događaj dogodio se mesec dana nakon pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće i pokazuje koliko je važno da svi budući predsednici dobiju najbezbedniji i najsigurniji prostor te vrste ikada izgrađen u Vašingtonu, Nacionalna bezbednost naše zemlje to zahteva!“

Autor: Iva Besarabić