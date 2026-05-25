OPŠTI HAOS U KONGU! Zaraženi pacijenti pobegli iz bolnice nakon BRUTALNOG NAPADA, epidemija ebole se širi bez kontrole!

Iz bolnica u provinciji Ituri na severoistoku Konga pobeglo je 25 pacijenata zaraženih smrtonosnom ebolom, nakon što su medicinske ustanove bile meta najmanje tri napada, prenosi novinska agencija Tanjug.

Direktor Opšte referentne bolnice u Mongbvalu, Ričard Lokodu, izjavio je da je ova ustanova, u kojoj se leče oboleli od ebole, napadnuta dva puta – jednom u subotu, a drugi put juče. Oba puta napadi su rezultirali bekstvom zaraženih pacijenata, što drastično povećava rizik od nekontrolisanog širenja bolesti.

Narod u zabludi: Poricu bolest i kradu leševe zaraženih



Glavni problem u suzbijanju ove opasne zaraze jeste ekstremno nepoverenje i odbijanje lokalnog stanovništva da prihvati realnost o postojanju virusa.

"Postoji poricanje bolesti među stanovništvom, pri čemu neki članovi zajednice žele da preuzmu tela sumnjivih i/ili potvrđenih slučajeva", upozorio je Ričard Lokodu.

Spaljeni šatori "Lekara bez granica", jedan pacijent preminuo tokom bekstva

Tokom stravičnog napada koji se dogodio u subotu, grupa "neidentifikovanih osoba" potpuno je spalila šatore koje je postavila medicinska dobrotvorna organizacija Lekari bez granica, a u kojima su pacijenti bili izolovani.

Smrtni ishod: Jedan pacijent je preminuo u opštem metežu tokom pokušaja bekstva iz bolnice.

Masovno bekstvo: Ukupno 18 pacijenata obolelih od ebole iskoristilo je haos i pobeglo iz kruga bolnice nakon paljenja izolacionih šatora.

SZO proglasila vanrednu situaciju: Raste broj mrtvih



Zbog ozbiljnosti situacije, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zvanično je proglasila izbijanje retkog soja ebole "Bundibugjo", što predstavlja treću najveću takvu epidemiju koja je ikada zabeležena u istoriji. Zbog toga je proglašena vanredna situacija u javnom zdravstvu.

Šef Svetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Gebrejesus, saopštio je najnovije crne podatke sa terena:

- Sumnjivi slučajevi: Zabeleženo je oko 900 slučajeva u kojima se sumnja na zarazu ebolom.

- Potvrđeni slučajevi: Do sada je laboratorijski potvrđen 101 slučaj infekcije.

- Smrtni slučajevi: Šef SZO je potvrdio da je zabeleženo 220 smrtnih slučajeva koji se direktno povezuju sa infekcijom ebole.

Autor: D.S.