ORUŽANI SUKOB SE NE ZAUSTAVLJA! Amerika izvela žestoke udare, Iran preti surovom odmazdom, Tramp hitno okupio kabinet na tajnoj lokaciji!

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana preti da doživi novu eskalaciju nakon što je američka vojska izvela, kako navode, "odbrambene udare" na iranske raketne položaje i čamce u oblasti Ormuskog moreuza.

Islamska revolucionarna garda Irana odmah je reagovala i poručila da ima "legitimno" pravo da odgovori na svako "kršenje primirja", što je dovelo u pitanje opstanak trenutnog prekida vatre.

Prema pisanju američkog CNN--a, ovi udari su se dogodili samo nekoliko sati nakon što su se iranski pregovarači sastali sa katarskim posrednicima u Dohi, gde se vode razgovori u koordinaciji sa SAD. Iako obe strane rade na memorandumu o razumevanju, dogovor koče nesuglasice oko formulacija koje se tiču iranskog nuklearnog programa i sankcija.

Istovremeno, situacija je kritična i u Libanu, gde je izraelska vojska izvela nove napore tokom noći, pokazujući agresivniji stav u kampanji protiv Hezbolaha, organizacije koju podržava Iran, dok su zvaničnici iz Vašingtona signalizirali podršku nastavku izraelskih operacija.

Zbog dramatičnog razvoja situacije, predsednik SAD Donald Tramp hitno okuplja svoj kabinet u sredu na sastanku u Kamp Dejvidu, potvrdio je zvaničnik Bele kuće. Ovaj redak sastanak van Vašingtona dolazi u trenutku kada se pojačavaju pregovori o potencijalnom mirovnom sporazumu kojim bi se zaustavile borbe, ponovo otvorio Ormuski moreuz i rešilo nuklearno pitanje u roku od 60 dana.

Bela kuća se nalazi pod velikim političkim pritiskom da reši ovaj sukob, s obzirom na to da se bliže ključni parlamentarni izbori za nekoliko meseci. Sastanak kabineta dolazi i u trenutku velikih kadrovskih promena u Trampovom timu, nakon odlazaka ministarke pravde Pamele Bondi, ministarke unutrašnje bezbednosti Kristi Noem i ministarke rada Lori Čavez-DeRimer, dok se očekuje da direktorka Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard završi svoj mandat sledećeg meseca.

Autor: D.S.