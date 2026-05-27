SAD i Jermenija učvršćuju strateško partnerstvo: Potpisan sporazum o 'TRIPP' koridoru i saradnji u oblasti kritičnih minerala

U potezu koji označava značajnu promenu u geopolitičkoj arhitekturi Južnog Kavkaza, američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Jermenije Ararat Mirzojan potpisali su u utorak u Jerevanu niz bilateralnih sporazuma.

Ovim činom Jermenija potvrđuje svoju nameru ka produbljivanju strateške saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, svega nekoliko dana uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 7. jun.

Tokom posete, koja je realizovana kroz zaustavljanje na međunarodnom aerodromu "Zvartnoc", zvaničnici su potpisali Povelju o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, okvirni sporazum o inicijativi "Put za međunarodni mir i prosperitet Tramp" (TRIPP), kao i Memorandum o razumevanju o snabdevanju kritičnim mineralima.

Realizacija inicijative TRIPP

Centralni deo posete bilo je ozvaničenje projekta TRIPP, inicijative pokrenute nakon mirovnog samita između Jermenije i Azerbejdžana u avgustu 2025. godine. Projekat podrazumeva izgradnju tranzitnog koridora dužine 27 milja kroz južni deo Jermenije. Cilj ove rute je povezivanje matice Azerbejdžana sa eksklavom Nahičevan i dalje ka Turskoj, čime se otvara novi putni i energetski pravac koji povezuje Evropu i Centralnu Aziju.

"Ovaj sporazum predstavlja najveći korak do sada ka pretvaranju ove istorijske rute u stvarnost, ka unapređenju mira i povećanju prosperiteta – u Jermeniji, a iskreno, i u celom regionu", izjavio je državni sekretar Rubio tokom ceremonije potpisivanja.

Okvir sporazuma predviđa osnivanje kompanije za razvoj projekta TRIPP (TDC), konzorcijuma predvođenog američkim kapitalom, koji će nadgledati izgradnju infrastrukture. Jermenski zvaničnici su posebno istakli da, uprkos američkom učešću, Jermenija zadržava pun suverenitet nad teritorijom kroz koju koridor prolazi.

Diverzifikacija privrede i strateški resursi

Memorandum o kritičnim mineralima dodatno naglašava zaokret Jermenije ka diversifikaciji svojih ekonomskih oslonaca. Sporazum olakšava saradnju u istraživanju i preradi retkih zemnih elemenata, što bi Jermeniju moglo da integriše u zapadne lance snabdevanja, smanjujući njenu tradicionalnu zavisnost.

Strateška povelja formalizuje posvećenost demokratskim vrednostima, vladavini prava i energetskoj bezbednosti, postavljajući dugoročnu mapu puta za bilateralnu saradnju.

Regionalni kontekst i reakcije

Potpisivanje sporazuma dolazi u trenutku pojačanih tenzija u regionu. Dok se Jermenija priprema za parlamentarne izbore, aktuelna vlast premijera Nikola Pašinjana suočava se sa opozicijom koja mahom zastupa proruske stavove.

Moskva je već ranije izrazila nezadovoljstvo pravcem kojim se kreće zvanični Jerevan. Uoči posete sekretara Rubija, iz Kremlja su stigla upozorenja o mogućem gubitku povlašćenih cena gasa, kao i retorika koja pominje rizik od "ukrajinskog scenarija" ukoliko Jermenija nastavi sa promenom spoljnopolitičke orijentacije.

Uprkos pritiscima, najnoviji dogovori u Jerevanu šalju jasnu poruku da Jermenija nastoji da iskoristi svoj geografski položaj kao tačku regionalnog povezivanja, nastojeći da, kroz partnerstvo sa Vašingtonom, dugoročno osigura svoju ekonomsku i političku stabilnost izvan sfere uticaja Moskve.