Tramp žestoko zapretio: Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh

Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp komentarišući izveštaje da su Iran i Oman postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza.

"Moreuz će biti otvoren za sve. Niko ga neće kontrolisati. Mi ćemo ga nadgledati. Mi ćemo ga nadgledati. Ali niko ga neće kontrolisati", rekao je Tramp i dodao da ne bi prihvatio sporazum Irana i Omana o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza kao deo mirovnog sporazuma, prenosi Skaj njuz.

Predsednik SAD je rekao kaže da bi "oni želeli da ga kontrolišu" i naglašava da je moreuz deo međunarodnih voda i da će se "Oman ponašati kao i svi ostali".

"Ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh, oni to razumeju, biće oni dobro", poručio je Tramp.

Autor: S.M.