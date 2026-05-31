Tramp vratio sporazum sa Iranom na doradu! Teheran pred teškom odlukom

Američki predsednik Donald Tramp vratio je na doradu predloženi sporazum sa Iranom nakon sastanka sa svojim savetnicima u petak, čime su se pregovori produžili za još jednu sedmicu.

Iako tačni detalji promena koje je Tramp zahtevao nisu odmah saopšteni, zvaničnici navode da predsednik SAD insistira na znatno oštrijoj retorici i strožim uslovima kada je reč o nuklearnim obavezama Teherana, kao i o obećanju Irana da će ponovo otvoriti Ormuski moreuz.

Tramp je takođe izrazio zabrinutost povodom finansijskog olakšanja koje bi Iran mogao dobiti u okviru ovog dogovora, želeći da izbegne poređenja sa paletama gotovog novca koje su isporučene tokom ere administracije Baraka Obame, čiji je nuklearni sporazum žestoko kritikovao kao slab.

Ova najnovija serija predloženih izmena usledila je nedelju dana nakon što je Tramp proglasio da je sporazum u velikoj meri finalizovan i signalizirao da je kraj rata blizu.

Kako je sve teklo?

Od tog trenutka, američki zvaničnici su najavljivali napredak u postizanju dogovora koji bi prekinuo neprijateljstva, otvorio ključni plovni put i započeo detaljnije razgovore o iranskom nuklearnom programu. Ipak, iako je predsednik najavio da će doneti konačnu odluku tokom sastanka u petak i čak izneo neke od uslova sporazuma na društvenim mrežama, dvočasovni sastanak završen je bez konačne odluke.

Dok je Tramp u svojoj poruci tvrdio da će SAD zapleniti i uništiti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, Teheran dosledno ponavlja da u okviru trenutnih pregovora uopšte ne diskutuje o detaljima svog nuklearnog programa. Tramp je takođe tvrdio da nije bilo reči o razmeni novca u okviru sporazuma, što je uslov za koji Iran tvrdi da mora biti uključen u bilo koji dogovor, pa za sada ostaje nejasno kako će ove razlike biti rešene dok se pregovori oko teksta sporazuma nastavljaju.

Autor: A.A.