Rusija i Ukrajina u maju razmenile više od 17.000 udara, na Krimu uvedene restrikcije goriva

Maj 2026. godine ostaće upamćen kao mesec u kojem je sukob bespilotnim letelicama između Rusije i Ukrajine eskalirao do nezabeleženih razmera.

Prema podacima koje prenosi nezavisni istraživački medij The Insider, obe strane su u proteklih mesec dana oborile sve dosadašnje rekorde u lansiranju dronova dugog dometa. Ovi masovni udari doneli su novu dinamiku na frontu, ali i ozbiljne ekonomske potrese, naročito unutar ruske energetske infrastrukture.rema detaljnim proračunima ukrajinskog OSINT projekta „Oko Hora“, ruska vojska je tokom maja na ukrajinske gradove i infrastrukturne centre lansirala rekordnih 8.150 dronova tipa Šahed. Analitičari ističu da ova brojka predstavlja istorijski maksimum i skok od čak 20 odsto u odnosu na april, kada je postavljen prethodni rekord sa 6.500 letelica.

U proseku, ruske snage su na Ukrajinu slale oko 260 dronova svakog dana. Iako je ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane uspeo da neutrališe blizu 7.500 letelica, oko 8 odsto lansiranih dronova probilo je odbranu i pogodilo svoje mete, nanoseći štetu civilnim i vojnim ciljevima.Istovremeno, Kijev je drastično podigao intenzitet svojih operacija duboko unutar teritorije Ruske Federacije. Pozivajući se na zvanične izveštaje samog Ministarstva odbrane Rusije, OSINT analitičar Džon Feliks navodi da su ruske snage u maju presrele čak 8.973 ukrajinska drona dugog dometa. Ovo je značajan porast u poređenju sa martom ove godine, kada je zabeležen prethodni pik sa oko 7.500 presretnutih ukrajinskih bespilotnih letelica.Ova strategija "dubokih udara" nanela je sistemsku štetu ruskim kapacitetima za preradu nafte u zapadnim i centralnim delovima zemlje. Usled pretrpljenih oštećenja, rafinerije nafte u Rjazanju i Moskvi bile su prinuđene da privremeno potpuno obustave rad, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u snabdevanju gorivom u nekoliko regiona.

Najteže posledice osetile su se na teritorijama pod ruskom kontrolom — na okupiranom poluostrvu Krim i u Sevastopolju zvanično je počelo racionisanje i restrikcija benzina, što potvrđuje da ukrajinski dronovi uspešno pogađaju ekonomske arterije od kojih zavisi logistika ruskih snaga. Sukob je tako ušao u fazu gde masovnost i tehnološka održivost dronova postaju ključni faktor za iscrpljivanje protivnika.