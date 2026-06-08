SKANDAL TRESE KATOLIČKU CRKVU: Papa Lav XIV prekinuo ćutanje o jezivim zločinima sveštenika, stotine hiljada dece proživelo pakao!

Papa Lav XIV izjavio je danas tokom zvaničnog boravka u Španiji da lokalni biskupi moraju hitno da saslušaju žrtve zlostavljanja od strane sveštenstva i da im ponude finansijske reparacije!

Ovo je prvo direktno pominjanje skandala koji su do temelja poljuljali kredibilitet Katoličke crkve u Španiji. Prvi američki papa na čelu Vatikana poručio je lokalnom sveštenstvu da žrtve zlostavljanja moraju da vide "odlučnu posvećenost" Crkve da ojača mere zaštite i stvori bezbedno okruženje za decu i ranjive osobe, prenosi Rojters.

Papa Lav XIV je poslao moćnu poruku koja je odjeknula širom sveta:

"Jedan od najbolnijih susreta je sa onima koji su povređeni upravo od strane onih koji je trebalo da se brinu o njima, uključujući i članove sveštenstva. Suočena sa ovom pošašću, crkvena zajednica je pozvana da odgovori slušanjem, istinom, pravdom, reparacijom i još odlučnijom posvećenošću prevenciji i kulturi brige", poručio je papa.

Stotine hiljada žrtava u Španiji!

Da je situacija alarmantna dokazuju i zvanični podaci. U izveštaju španskog ombudsmana za ljudska prava iz 2023. godine procenjuje se da u toj zemlji ima čak stotine hiljada žrtava zlostavljanja od strane sveštenika tokom više decenija!

Papa Lav XIV se trenutno nalazi na nedeljnoj turneji po Španiji, što je ujedno i prva zemlja Evropske unije koju je zvanično posetio (pored Italije). Vatikan je ranije potvrdio da će se papa tokom boravka u ovoj zemlji i lično sastati sa jednom grupom žrtava zlostavljanja.

Autor: D.S.