Tramp: Vojska SAD kontroliše Ormuski moreuz, Iran je poražen!

Američki predsednik Donald Tramp objavio je danas da je prošlog meseca izdao naređenje američkoj vojsci da sprovede "tajnu misiju" podrške tankerima i komercijalnim brodovima koji saobraćaju kroz Ormuski moreuz. Prema njegovim tvrdnjama, ova operacija bila je ključna za održavanje stabilnosti svetskog tržišta nafte.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Istina" istakao da je zahvaljujući pomenutom poduhvatu uspešno obezbeđen prolaz za više od 200 komercijalnih brodova, kroz koje je transportovano više od 100 miliona barela nafte.

„SAD kontrolišu moreuz, Iran je poražen“

Američki lider je u svojoj objavi izneo oštre stavove prema Teheranu. "Taj izuzetno uspešan poduhvat bio je moguć zato što Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski moreuz, a ne Iran. Njihova vojska je poražena, a njihova ekonomija je izgubljena. Gotovo je sa Iranom", napisao je Tramp.

On je takođe naglasio da je tajna operacija sprečila drastičan skok cene "crnog zlata". Prema njegovim rečima, da nije bilo američke intervencije, cena barela bi na globalnom tržištu dostigla vrtoglavih 250 dolara.

"Danas to prvi put objavljujem, ali mi izvlačimo milione barela nafte svake noći. Milioni barela nafte su izašli i zato je cena između 85 i 90 dolara po barelu", zaključio je Tramp, ističući direktnu povezanost između vojne operacije i trenutne ekonomske situacije.

Autor: D.S.