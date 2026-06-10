'FLAMINGO REVOLUCIJA' TRESE ALBANIJU: Građani poručili premijeru 'Albanija nije na prodaju' i traže hitnu ostavku Rame!

Tirana je danas bila poprište najmasovnijih protesta do sada, dok se gnev građana zbog izgradnje luksuznog odmarališta na obali Jadranskog mora, iza kojeg stoji zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, ne stišava.

Protests in Albania are exploding for a seventh straight day like nothing before.



Thousands of Albanians are refusing to surrender their land to Jared Kushner’s elite private island wish.



They are also demanding the immediate removal of their prime minister for colluding with… pic.twitter.com/fbQK0oIB6D — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) 07. јун 2026.

Hiljade demonstranata okupilo se ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame, noseći transparente sa jasnom porukom: "Albanija nije na prodaju".

"Flamingo revolucija" ne jenjava

Ovi protesti, u albanskoj javnosti već poznati kao "Flamingo revolucija" – aludirajući na zaštićenu vrstu ptica koje naseljavaju oblast ostrva Zvernec – počeli su krajem maja, nakon ograđivanja zemljišta koje je deo šireg projekta razvoja luksuznog turističkog kompleksa. Kompleks, koji bi trebalo da obuhvati i ostrvo Sazan, planira da realizuje privatna investiciona firma "Affinity Partners", u vlasništvu Džareda Kušnera.

Građani, koji danima protestuju, zahtevaju hitnu obustavu projekta, izmenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i ostavku premijera Edija Rame.

🚨 BREAKING: Albania’s Anti-Trump Protests Have Now Entered Day 11.



What began as opposition to the Trump family’s proposed luxury development project has turned into nearly two weeks of sustained demonstrations.



First came the deal.



Then came the backlash.



Now comes Day 11.… pic.twitter.com/bmghGyBjdl — Brian Allen (@allenanalysis) 10. јун 2026.

Pitanja transparentnosti i istraga

Projekat, čija se vrednost procenjuje na oko pet milijardi evra, od početka prati niz kontroverzi. Negodovanje javnosti izazvano je lokacijom koja se nalazi u blizini zaštićenog močvarnog područja, kao i potpunim izostankom transparentnosti u planovima izgradnje.

Dok Edi Rama tvrdi da će projekat biti nastavljen uz striktno poštovanje svih zakonskih procedura, situaciju dodatno komplikuje istraga koju je pokrenuo albanski specijalni tužilac za borbu protiv korupcije (SPAK). Istraga se fokusira na sporne izmene u zaštićenom statusu područja i način na koji je rešavano vlasništvo nad zemljištem tokom 2024. godine.

Na društvenim mrežama snimci iz Tirane kruže svetom, a učesnici protesta poručuju da neće odustati od borbe za očuvanje svoje zemlje, optužujući vrh vlasti za direktnu koluziju sa stranim investitorima na štetu nacionalnih interesa.



Autor: D.S.