Tramp pokrenuo masovne udare na Iran, Teheran hitno tražio obustavu bombardovanja!

Sjedinjene Američke Države započele su koordinisanu vojnu akciju protiv Irana, potvrđeno je iz Bele kuće i američke Centralne komande.

Eksplozije su odjeknule na četiri strateške lokacije – Sirik, Minab, Isfahan i ostrvo Kešm. Činjenica da su napadi izvedeni istovremeno i da je jedna od glavnih meta Isfahan, ključno iransko vojno i industrijsko čvorište, jasno ukazuje da Vašington ne šalje puko upozorenje, već sprovodi ozbiljno planiranu kampanju.

Predsednik SAD Donald Tramp pratio je razvoj situacije direktno iz Operativne sobe (Situation Room), odakle se tokom večeri uključio u program televizije Fox News. Tom prilikom je otkrio dramatične detalje pregovora u senci dok su projektili još uvek padali blizu Teherana.

„Razgovarao sam sa iranskim zvaničnicima večeras koji su me pitali da prekinem sa bombardovanjem. Sjedinjene Države su ispalile 49 raketa 'Tomahavk', uz vazdušne udare iz borbenih aviona. Najbliža meta bila je otprilike 40 milja (oko 65 kilometara) izvan grada Teherana“, izjavio je Tramp.

On je naglasio da će se napadi privremeno zaustaviti, ali je poslao brutalno direktnu poruku iranskom rukovodstvu ukoliko odbiju da potpišu novi međunarodni ugovor.

„Bombardovanje će prestati ubrzo, ali ako ne potpišu sporazum, bombama ćemo potpuno uništiti sve što imaju (we'll bomb the shit out of them)“, upozorio je američki predsednik, nazvavši trenutnu situaciju „najviše kršenim primirjem u istoriji sveta“.Tramp je objasnio da je američka administracija bila nadomak finalnog dogovora, ali da je Teheran predugo taktizirao.

„Bili smo zaista blizu dogovora — ali oni nas stalno zavlače. Drže nas za budale jer, znate šta? Imali su posla sa nekim veoma glupim predsednicima.“ Bela kuća je uputila oštre reči na račun odbrambenih kapaciteta Irana, proglasivši njihove oružane snage nesposobnim za ozbiljniji otpor nakon američkih udara.

„Iranska vojska je u potpunom i apsolutnom rasulu. Veći deo nje, poput njihove mornarice i ratnog vazduhoplovstva, više uopšte ne postoji — potpuno su poraženi. Iran samo priča, a ništa ne preduzima. Siledžija Bliskog istoka je MRTAV!!! Predugo im je trebalo da ispregovaraju dogovor koji bi bio sjajan za njih, sada će morati da plate cenu!!!“, navodi se u zvaničnom saopštenju Bele kuće.

Paralelno sa vazdušnim udarima, vodi se i ozbiljan propagandni rat oko kontrole nad Ormuskim prolazom, jednom od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte. Dok Teheran tvrdi da je blokirao prolaz, Vašington poručuje da čvrsto drži situaciju pod kontrolom, pozivajući se na uspešnu tajnu misiju koja je sprovedena prošlog meseca.U zvaničnom obraćanju, Tramp je stavio tačku na iranske pretenzije u ovom regionu:

„Ovaj divlje uspešan poduhvat ostvaren je zato što SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE KONTROLIŠU Ormuski prolaz — NE Iran. Njihova vojska je poražena, a ekonomija izgubljena. Gotovo je sa Iranom!“

Nasuprot tvrdnjama Islamske revolucionarne garde (IRGC) da je prolaz zatvoren, američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je kratak demanti: „ISTINA: Komercijalni brodovi nastavljaju da tranzitiraju u i iz Ormuskog prolaza večeras.“

Na diplomatskom planu, potpredsednik SAD Džej Di Vens potvrdio je da Vašington u pregovorima „ima posla i sa umerenim i sa ekstremnijim glasovima u Iranu“, ali da će konačni ishod zavisiti isključivo od spremnosti Teherana da odmah potpiše ponuđeni sporazum pod američkim uslovima. Iz SAD je potvrđeno da je više od 100 miliona barela nafte stiglo na svetsko tržište zahvaljujući američkim akcijama u Hormuzu prethodnih nedelja. Američka intervencija tokom noći došla je u trenutku kada je bilo ključno pokazati da SAD čvrsto stoje iza svojih saveznika u Zalivu i Iran ne može da drži monopol na tranzit.