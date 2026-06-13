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Protest u Albaniji: Demonstranti srušili ogradu oko gradilišta odmarališta Džareda Kušnera

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli ||

Oko 200 demonstranata srušilo je danas metalne ograde i prepreke od bodljikave žice oko lokacije za izgradnju na albanskoj obali Jadranskog mora u nastavku masovnog nezadovoljstva zbog najavljene izgradnje luksuznog odmarališta koje planira zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner.

Meštani sela Rjola, koje se nalazi nadomak peščanih plaža i borovih šuma na severozapadu Albanije, protestovali su protiv najavljenog projekta koji se planira, kako kažu, na njihovoj, konfiskovanoj zemlji.

Demonstranti su mahali albanskim zastavama i uzvikivali "Revolucija" dok su rušili metalne ograde i prepreke od bodljikave žice postavljene oko lokacije planirane za Kušnerov projekat.

Došlo je i do sporadičnih sukoba sa policijom, ali meštani nisu bili sprečeni da uklone ogradu.

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

"Protesti se neće zaustaviti dok stanovnici sela Rjol ne budu obeštećeni. Mi predstavljamo 200 porodica čije je zemljište oteto", izjavio je jedan od vlasnika zemljišta koji protestuju već nekoliko meseci.

Protesti, koji su u u Albaniji nazvani "Flamingo revolucija" po flamingosima koji žive u zaštićenom području, počeli su krajem maja nakon ograđivanja zemljišta na ostrvu Zvernec kod Valone, koje je deo šireg projekta razvoja luksuznog turističkog kompleksa, a koji uključuje i ostrvo Sazan.

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

Projekat razvija privatna investiciona firma "Affinity Partners", koja je u vlasništvu Džareda Kušnera, zajedno sa partnerima.

Građani zahtevaju obustavu projekta, promenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i Raminu ostavku.

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

Albanski tužilac za borbu protiv korupcije, SPAK, takođe je pokrenuo istragu o kontroverznim promenama u zaštićenom statusu područja i vlasništvu nad zemljištem 2024. godine.

Autor: Pink.rs

#Albanija

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