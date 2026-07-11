'TRI PUTA SE ONESVESTIO DOK JE VISIO IZ AVIONA!' Supruga Srbina koji je umalo ispao kroz prozor tokom leta otkrila detalje drame: Glava mu je bila krvava, nas troje smo ga držali!

Zbog nagle dekompresije, Srbin, koji je sedeo pored tog prozora, našao se napola van letelice na letu iz Soluna za Minhen.

Sve je počelo kada je u vazduhu došlo do kvara na motoru. Avion je poleteo iz Soluna ka Minhenu oko 40 minuta pre nego što se dogodio incident. Putnici su najpre čuli snažan prasak, zatim je pukao prozor, a jedan od putnika počeo je borbu za život.

Nakon što se deo motora odvojio, njegovi fragmenti su razbili prozor. Zbog velike razlike u pritisku stvorena je snažna usisna sila koja je putnika sa tog sedišta izbacila napola iz aviona, piše portal "Njuzit".

"Moj muž se tri puta onesvestio"

Njegova supruga, koja je sedela pored njega, ispričala je u emisiji "Lajv njuz" da su ona i još dvoje putnika uspeli da ga zadrže i izvuku nazad u kabinu.

- Nas troje smo ga vukli nazad u avion. Svi su plakali, nastala je panika. Moj muž se tri puta onesvestio - rekla je ona.

Na snimcima koje su pojedini putnici zabeležili mobilnim telefonima vidi se kako su u tim dramatičnim trenucima pokušavali da pomognu jedni drugima.

- Leteli smo već 30 do 40 minuta kada je odjednom pukao prozor. Moj muž je sedeo do prozora. Srećom, bio je vezan sigurnosnim pojasom, pa je napolje izašla samo polovina njegovog tela. Maske za kiseonik su pale, a niko nije znao šta da radi. Svi su plakali - dodala je.

Ona kaže da su ga ona i saputnica odmah uhvatile i držale, a zatim im je u pomoć pritekao muškarac sa susednog sedišta.

- Nas dve smo ga držale, a onda je prišao gospodin iz reda pored i zajedno smo ga vukli za ruku, dok mu je pola tela bilo van aviona - ispričala je ona potresne detalje.

"Sve se dogodilo u deliću sekunde"

Sigurnosni pojas, kao i brza reakcija njegove supruge i još dvoje putnika, spasli su mu život.

- Sve se dogodilo u deliću sekunde. Prozor je pukao tokom leta i zbog razlike u pritisku pola njegovog tela završilo je napolju. Sve je poletelo po kabini - istakla je supruga.

Dok se drama odvijala, putnici su sa strepnjom čekali rasplet. Pilot je postupio po proceduri i zatražio dozvolu za prinudno sletanje na aerodrom "Makedonija" u Solunu, dok su članovi kabinskog osoblja pokušavali da smire putnike i kontrolišu situaciju.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 10. јул 2026.

Avion je bezbedno sleteo u Solun, a putnici su evakuisani. Povređeni 61-godišnjak, kao i ljudi koji su mu pomogli da preživi, prevezeni su u bolnicu.

"Gornji deo tela bio mu je van aviona, ljudi su ga vukli nazad"



Još jedna putnica ispričala je za istu emisiju šta se dogodilo.

- Nedugo nakon poletanja osetili smo snažan potres, a zatim se začuo veoma glasan prasak. Svi smo se uplašili. Odmah su ispale maske za kiseonik, a osećao se miris paljevine - rekla je ona.

Prema njenim rečima, u prvi mah su pomislili da je došlo do eksplozije.

- Zapravo, pukao je prozor aviona. Leteli smo već oko 15 do 30 minuta i bili smo na velikoj visini. Čoveka koji je sedeo do prozora snažna sila dekompresije povukla je napolje. Bio je u životnoj opasnosti - dodala je putnica.

"Glava mu je bila krvava"

Sedeo je na mestu 11F, baš pored prozora koji je pukao. Sila nastala usled dekompresije povukla ga je napolje, a ostali putnici su ga držali da ne ispadne iz aviona. Sila nastala usled dekompresije bila je toliko jaka da su mu glava, jedna ruka i deo tela bili van letelice. Gornji deo tela bio mu je napolju, a ljudi su ga vukli nazad. Neki su čak otkopčali pojaseve i ustali sa svojih mesta kako bi pomogli.

Istovremeno je avion naglo gubio visinu.

- Svi smo bili ubeđeni da padamo. Posle toga čovek se više puta onesvestio. Glava mu je bila krvava od stakla koje se razletelo kada je pukao prozor - opisala je putnica zastrašujuće scene.

Pilot ime je potom saopštio da se vraćaju u Solun.

- Posle toga smo samo razmišljali kako će izgledati sletanje i da Hitna pomoć što pre stigne do čoveka koji je bio u životnoj opasnosti - zaključila je ona.

Šta je saopštio "Rajaner"

Po sletanju avion je premešten na posebnu platformu aerodroma, gde je obavljena istraga kako bi se utvrdilo šta je izazvalo incident.

"Tokom leta došlo je do odvajanja jednog prozora u putničkoj kabini. Avion je bezbedno sleteo, a putnici su vraćeni u terminal. Jedan putnik zatražio je i dobio medicinsku pomoć. Kako bi se kašnjenje svelo na minimum, obezbeđen je drugi avion koji je putnike prevezao do Memingena", saopštila je kompanija Ryanair.

Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije, koji je preživeo pravu dramu u vazduhu, i dalje se nalazi u bolnici, gde se oporavlja od šoka, dok istraga o tome zbog čega se deo motora odvojio još traje.

Autor: A.A.